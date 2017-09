Alto Alegre: aulão da Escolegis facilita compreensão sobre matemática para o Enem

Cursar Enfermagem é o sonho da autônoma Claudenice Coelho, moradora do município de Alto Alegre, cidade a 75 quilômetros de Boa Vista. Mãe de três filhos, sendo um de 13, outro de 11 e uma criança de dois anos, ela se divide entre a casa, o trabalho e também ao estudo. E na noite desta sexta-feira, 15, aproveitou o Aulão de Matemática para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular, promovido pela Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Escola do Legislativo, para tirar dúvidas sobre um dos temas que mais preocupam os candidatos na hora das provas.

Claudenice disse que ao saber do aulão, não perdeu tempo e efetuou a inscrição. “Às vezes as pessoas não dão a devida importância para essas oportunidades. Alguns falam por ser só um dia, mas é aqui que a gente tira todas as nossas dúvidas”, completou.

Claudenice está muito confiante para as provas. “Porque eu quero fazer o nível superior e estou na luta”, comentou a autônoma que espera os próximos eventos da Assembleia Legislativa para nivelar os conhecimentos em outras disciplinas. “Com fé em Deus eu vou passar”, celebrou.

Quem dividiu a mesma esperança com Claudenice foi a estudante de 16 anos, Hortênsia Ribeiro, que sonha em fazer o curso de Direito, em Boa Vista, e se tornar tabeliã. Esse foi o primeiro aulão que Hortênsia participa. Ela aprovou a iniciativa do Poder Legislativo em levar as comunidades do interior, a oportunidade de mais conhecimentos e estudos. “Achei muito bom, uma boa iniciativa, um estudo a mais para todos nós porque nem sempre a gente tem esses complementos”, explicou.

E a preparação para a universidade é o foco da estudante que aproveitará as dicas do aulão para aplicar na segunda fase do Processo Seletivo Simplificado (PSS), da Universidade Federal de Roraima (UFRR). “Geralmente, uso a manhã para fazer os trabalhos da escola, estudar mais a fundo o que os professores passaram [nas aulas]”, disse Hortênsia.

O Aulão de Matemática para o ENEM/Vestibular, ministrado pela professora Waleska Moura, aconteceu no Núcleo da Assembleia Legislativa em Alto Alegre e contou com uma turma cheia e curiosa para aprender mais sobre como se sair bem em uma das disciplinas mais temidas pela população.

“Essa ação da Assembleia Legislativa, com iniciativa do presidente Jalser Renier, foi justamente ajudar os alunos a terem um pouco mais de informações sobre o ENEM e vestibular, sobre as questões que caem”, contou Waleska. Além dos conteúdos programados nos exames, a professora ensinou aos candidatos a otimizar tempo nas provas e como calcular as questões de forma simples e mais dinâmicas.

Waleska reforçou a importância de continuar com a revisão dos conteúdos do ENEM em casa para obter um resultado mais satisfatório. “Quando a pessoa vê a matemática fala ‘oh, que susto, eu não sei’, mas não existe mistério. O que tem que ser feito é sentar e estudar, matemática não tem complicação”, comentou, e lembrou que todos os dias o ser humano vivencia a matemática, do acordar ao deitar.

A diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, acompanhou a realização desse segundo aulão temático em Alto Alegre. A proposta, segundo ela, é fazer com essa preparação esteja na rotina dos cidadãos do município. “A Escola do Legislativo, enquanto unidade da Assembleia, tem esse papel de potencializar nossos servidores e também a comunidade em geral”, informou.

Para ela, é importante que todos os candidatos, independente da cidade onde moram, estejam preparados para uma competição igualitária na hora da prova. “Então o aulão tem esse papel, ajudar os nossos adolescentes, jovens e alunos, discutam, aprendam, revisem os conteúdos do ENEM”, concluiu a diretora.

Aulão de Biologia

E as atividades em Alto Alegre, realizadas pela Assembleia Legislativa de Roraima, não param e os moradores daquela região receberão no dia 22 de setembro, das 18h às 20h, no Núcleo da Assembleia, o terceiro Aulão preparatório para o ENEM/Vestibular, com a disciplina Biologia.

A aula será ministrada pela professora Indira Magalhães, no Núcleo da Assembleia, localizado na avenida João XXIII, no Centro daquele município. Com o tema ‘A Origem da Vida’, a docente levará questões para resoluções, além de apresentar as principais teorias, hipóteses e cientistas que caem com frequência nas provas.

“A Origem da Vida é um dos temas mais pedidos no Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] e eles podem esperar uma aula bem dinâmica”, garantiu.

Yasmin Guedes

Claudenice Santos