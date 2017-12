Alto Alegre: alunos recebem certificados de cursos de inglês, espanhol e informática

O Núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima em Alto Alegre fez a entrega de 380 certificados para alunos dos cursos de espanhol, inglês e Informática. O evento, na noite dessa sexta-feira, 8, na área externa da sede do Núcleo, localizada na avenida João XXIII, no Centro da cidade, marca o encerramento das atividades deste ano naquele município, que contou ainda com apresentações de alunos do programa Abrindo Caminhos.

O coordenador do Núcleo da Assembleia em Alto Alegre, Francisco Kleber Alves, disse que este é um momento especial, pois a cerimônia marca o início de uma história diferente para todos os moradores de município. “Estamos muito felizes, porque estamos encerrando as atividades do Núcleo realizadas neste ano e já estamos nos preparando para 2018”, comentou, enfatizando que para ano que vem a meta é atender mais de duas mil pessoas com atividades do programa Abrindo e cursos da Escola do Legislativo.

Sobre a entrega de certificados, o coordenador disse que é uma satisfação ver esses alunos recebendo seus diplomas. “Começamos a colher os frutos do trabalho que a Assembleia Legislativa está realizando para nossa população. Poder coordenar este Núcleo é um orgulho”, afirmou. Alves informou que os alunos que concluíram essa primeira etapa dos cursos de inglês, espanhol e informática estudem o nível intermediário no ano que vem. “Estamos entrando de recesso, mas em janeiro iniciaremos as atividades”, garantiu.

Clarice Ribeiro, 15, concluiu os cursos de espanhol e informática. Ela contou que aprendeu muito com as aulas e que será um aprendizado essencial para o futuro. “Já está sendo muito útil e em breve poderei aplicar os conhecimentos que aprendi durante as aulas”, destacou a adolescente.

A festa de entrega teve também apresentações artísticas. As meninas do programa Abrindo Caminhos do Núcleo de Alto Alegre fizeram demonstrações de ginástica rítmica. Além das atletas da ginástica, o Recital de Violão dos alunos que integram as turmas do Abrindo Caminhos também prendeu a atenção do público. Crianças e jovens cantaram e tocaram de maneira coletiva e individual, músicas compostas por artistas brasileiros.

Adriano Santos, 10, é um dos músicos iniciantes que participou do recital e falou sobre a emoção da primeira apresentação em público. “Com a música eu aprendo muito, gostei de conhecer o violão e poder demonstrar o que aprendi. Música é boa para a vida de todos”, disse.

O músico e professor que organizou o concerto, Ismael Kauê, afirmou que se surpreendeu com o desempenho da turma. “São alunos interessados e dedicados e isso é gratificante e os frutos são os melhores. Alegra o coração do professor”, elogiou.

O vice-prefeito do município, Otaci Nascimento, falou que o trabalho do Núcleo fortalece a educação, o desenvolvimento social e cultural da comunidade. “Hoje eles estão de parabéns, pois esta é apenas uma de muitas vitórias que virão. Com as atividades desenvolvidas nesta extensão da Assembleia em nosso município, o desempenho educacional dos jovens, adolescentes e crianças será fortalecido”, avaliou.

Os moradores de Alto Alegre contam com os serviços e programas coordenados pela Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR), desde abril deste ano. São oferecidos cursos de inglês, espanhol e informática por meio da Escola do Legislativo e atividades como coral, futebol, jiu-jitsu desenvolvidas pelo Abrindo Caminhos. Também estão disponíveis a população os serviços de atendimento do CHAME (Centro Humanitário de Apoio à Mulher) e Procon Assembleia.

Tarsira Rodrigues