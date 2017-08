Alto Alegre: 3ª Zona Eleitoral bate meta da biometria

O recadastramento biométrico da 3ª Zona Eleitoral que compreende o município de Alto Alegre foi encerrado na última sexta-feira. A meta estipulada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é atingir 80% do eleitorado de cada município.

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), a meta a ser batida em Alto Alegre era de 7.047 eleitores de um total de 10.115 pertencentes ao município.

No período de 4 a 28 de julho 7.211 eleitores fizeram a biometria, número que corresponde a 81,60% do eleitorado.

“Ficamos muito preocupados na penúltima semana de atendimento, em virtude da baixa procura do eleitor, especialmente na sede do município. Diante disso intensificamos a divulgação nos meios de comunicação e, buscamos mais apoio junto às autoridades políticas do município para garantir que os cidadãos tivessem condições de chegar aos postos de atendimento. O resultado foi positivo e atingimos a meta pretendida”, comemorou a presidente do do TRE-RR, Des. Tânia Vasconcelos.

Segurança

A biometria é uma tecnologia que confere mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação, pois o leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível. Com isso, fica praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas. Um dos objetivos da biometria é atualizar o cadastro eleitoral, por meio da coleta de impressões digitais, registro fotográfico dos eleitores e revisão dos dados cadastrais.

Próximo município

Cantá será o próximo município a receber as equipes da Justiça Eleitoral para realizar o rcadastramento biométrico no período de 22 de agosto a 10 de setembro, conforme locais e datas constantes no calendário abaixo:

Calendário/Cantá

LOCAIS DE ATENDIMENTO | ENDEREÇO | PERÍODO

Câmara Municipal – SEDE | Rua Lúcia Eduarda de Queirós, nº 16 – Centro | 22 de agosto a 10 de setembro

Vila Central | Esc. Antônio Augusto Martins | 29 de agosto a 07 de setembro

Vila Progresso | Escola Alcides Miguel | 09 e 10 de setembro

Vila Félix Pinto | Esc. Profª Genira Brito | 29 de agosto a 07 de setembro

Vila São José – Baruana | Escola Barbosa de Alencar | 08 a 10 de setembro

Ana Marques