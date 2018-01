Alimentos: produtores e comerciantes recebem orientações de como manipular

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI) em parceria com a Universidade Federal de Roraima (UFRR), iniciou na tarde desta segunda-feira, 15, o curso voltado para boas praticas na manipulação de alimentos.

A capacitação tem a duração de uma semana, e faz parte de um projeto da secretaria que contempla ações de instrução aos produtores agropecuários do município que atuam em feiras livres, além dos comerciantes do Mercado Municipal São Francisco e Praça da Cultura, que são acompanhados pelo programa Braços Abertos.

“O curso é importante porque agrega ao conhecimento prático que os comerciantes já têm e mostra novas medidas de higiene, controle e manipulação, trazendo mais saúde e segurança alimentar aos consumidores. E faz parte das iniciativas desta gestão de valorizar os comerciantes que atuam nos espaços públicos, ofertando possibilidade de capacitação e melhoria, oferecendo apoio para o desenvolvimento dos seus negócios”, disse a coordenadora do Programa Braços Abertos, Elisabete Oliveira.

O Professor Doutor Andre Buzutti de Siqueira, coordenador do Curso de Medicina Veterinária da UFRR é o responsável pelo treinamento. Em torno de 100 pessoas deverão passar pela capacitação que segue até quinta-feira (18), que acontecerá na próxima semana no período de 22 a 25 na sede da secretaria.

Para o secretário municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas Marlon Buss esse momento irá registrar o pré-requisito das atividades dos produtores e comerciantes. “Este ano a Secretaria de Agricultura está implementando o selo de origem e qualidade onde haverá a fiscalização e monitoramento da comercialização dos produtos e agregado a isso o Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) O mais importante é que estamos trabalhando para termos atividades inspecionadas garantindo assim a qualidade alimentar da nossa sociedade”, destacou.

Ele frisou ainda que neste ano de 2018 também entrará em funcionamento o Abatedouro de animais de pequeno porte e a Ceasa, que complementarão as atividades dos produtores agropecuários e comerciantes. “É um grande passo para agregar valor as ações que estão sendo desenvolvidas e assegurar a qualidade na manipulação e comercialização dos alimentos”, concluiu.

O vice-reitor da Universidade Federal de Roraima Américo Lyra esteve presente na abertura do curso e declarou estar muito satisfeito com a parceria. “É uma forma da universidade contribuir para que os produtores e comerciantes possam adquirir cada vez mais conhecimento sobre os produtos que manipulam no dia-a-dia”, frisou.

Entre os assuntos abordados no treinamento, dividido em quatro módulos: Boas práticas de manipulação; Programa 5S, Importância do processo de conservação; Principais processos de conservação; cadeia do frio; cadeia do calor; defumação; desidratação; aditivos, aproveitamento tecnológico dos produtos de origem animal; quais alimentos podem ser aproveitados e como; agregando valor ao produto; ações pró-feiras livres; medidas preventivas e corretivas; função da Vigilância Sanitária, além de doenças transmitidas pelos alimentos; principais agentes envolvidos; formas de transmissão e medidas preventivas; importância do controle de vetores e pragas; lixo e prevenção e importância na saúde humana.

O comerciante Francileno da Silva Cruz destacou que o curso é de extrema importância para agregar valor ao negócio e preservar a saúde de quem manipula e de quem consome. “Estou aprendendo muito e com isso espero melhorar ainda mais o meu trabalho oferecendo qualidade na manipulação dos alimentos em benefício dos meus clientes”, finalizou.

Dentro do cronograma de capacitações e cursos da SMAI estão previstos ainda outros temas relacionados ao agronegócio por meio de parcerias com entidades como FAER/SENAR, Sebrae Roraima, Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima (EAGRO/UFRR) e Embrapa com desenvolvimento de projetos e vitrines tecnológicas.