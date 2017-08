ALERR vai realizar audiência pública sobre suicídio em setembro

Foi aprovado na manhã desta terça-feiram, 29, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Roraima, o requerimento do deputado Evangelista Siqueira (PT) para realização de uma audiência pública no dia 25 de setembro, a partir das 9h, no plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas com o tema suicídio, em alusão ao Setembro Amarelo e a Lei nº 1.065/16 que cria a Semana Estadual de Valorização da Vida e Combate ao Suicídio.

Esta será a segunda edição do evento, realizado no ano passado e que mobilizou representantes de entidades públicas, instituições privadas, do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, além de estudantes de universidades públicas e particulares do Estado.

O autor da proposta defende a realização de mais eventos como esse para sensibilizar a população sobre os índices de suicídio em Roraima. Segundo ele, Roraima está entre os estados com número elevado de pessoas que tiram a própria vida. “Muitas pessoas dizem que não podemos falar sobre suicídio porque incentiva outros casos, mas entendemos o contrário. Falar sobre o tema é importante porque gera informação e informação gera conhecimento”, complementou Evangelista Siqueira.

Para o deputado, a participação de outras instituições nesse processo é importante porque o tema ganha mais visibilidade e chega a alcançar cada vez mais pessoas. Para o ‘Setembro Amarelo’ deste ano, a programação está em fase de planejamento. “Estamos nos reunindo com outras instituições, planejando as atividades e uma delas que fará parte do calendário de setembro amarelo é uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa”, disse.

Yasmin Guedes