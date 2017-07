ALERR inicia curso de licitações e contratos na administração pública

Iniciou na tarde desta segunda-feira, 24, na Escola do Legislativo, o curso de Licitações e Contratos na Administração Pública, promovido pelo Poder Legislativo, direcionado a servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa de Roraima. O curso, com duração de 40h, acontece no período da tarde para cerca de 30 inscritos.

Um dos participantes é o servidor Dank Lamanto, que atua no setor jurídico do Procon Assembleia. Ele aprovou a iniciativa da Escola do Legislativo em proporcionar mais conhecimentos aos colaboradores da Casa. Para ele, é mais um aprendizado que melhorará os serviços prestados a comunidade. “A iniciativa da Escola do Legislativo foi ótima, nós servidores precisamos do curso para termos mais aprendizado”, frisou, ressaltando que continuará no aproveitamento de outros cursos que virão.

Nivelar os participantes e assim aprimorar o conteúdo com todos, essa é a missão do professor e secretário de Gestão Administrativa do Tribunal de Justiça de Roraima, Bruno Furman, que aplicará o conteúdo teórico e prático aos 30 cursistas. Segundo ele, a proposta é aliar a parte conceitual e prática, além do básico. “Investir nisso é investir no conhecimento, é investir na formação dos seus servidores que é a base do serviço público”, comentou, ao avaliar como benéfico a população esse tipo de capacitação.

De acordo com Furman, o material tem como base a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) e a cada tema será repassado um acórdão específico. Na parte prática eles aprenderão: elaboração de um termo de referência, cotação de preço, como realizar fiscalização e o acompanhamento dos contratos, formalizações e os princípios da administração pública.

De acordo com a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, essa didática faz parte de um programa de Formação e Valorização do Servidor elaborada pela Mesa Diretora, em nome do presidente da Assembleia, deputado Jalser Renier (SD). “Teremos, além desse curso, mais sete cursos a serem ofertados até outubro pelo edital 01/17 e, em breve, um novo edital também com uma nova jornada de cursos que vão acontecer até dezembro”, contou.

Lembrou que esta semana, os servidores do Núcleo Avançado em Alto Alegre iniciaram uma capacitação em Gestão de Projetos Educacionais.

Yasmin Guedes