ALERR inaugura Núcleo em Caracaraí com atividades esportivas e educacionais

A partir desta segunda-feira, 18, moradores de Caracaraí, região Centro-Sul de Roraima, poderão se inscrever para modalidades esportivas e educacionais promovidas pela Assembleia Legislativa de Roraima. Isso porque, foi inaugurado neste domingo, o quinto Núcleo da Assembleia no interior do Estado, localizado na avenida Presidente Kennedy, nº 1.151, no Centro da cidade.

Centenas de pessoas participaram da inauguração do Núcleo, entre eles o autônomo Antônio Raimundo de Paiva, acompanhado da filha Maria Cecília e do enteado Miguel Mendes, ambos com 7 anos de idade, que foram até o local para conhecer a estrutura e pegar mais informações quanto as inscrições.

Antônio lembrou que essa ação foi uma promessa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), durante a primeira edição do programa ‘Assembleia ao Seu Alcance’ naquela região. “Ele esteve aqui em Caracaraí e falou que teriam esses projetos. Acredito que será muito bom para desenvolver a cidade”, comemorou.

Segundo o autônomo, Caracaraí é carente de ações sociais e que a juventude está esquecida pelo poder público. “A gente espera que venha alguém cuidar desse local aqui que está desprezado”, complementou Antônio. Entre os sonhos da filha Maria Cecília está o de ser bailarina. O pai confessou que em casa a menina ensaia passos vistos, por enquanto, somente pela televisão. “Eu vim para matricular essas crianças para que elas tenham um futuro pela frente”, frisou. Já para Miguel, o autônomo pretende matricula-lo no futebol.

No Núcleo da Assembleia Legislativa de Caracaraí funcionará os programas Abrindo Caminhos, Procuradoria Especial da Mulher por meio do CHAME (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), Escola do Legislativo e Procon Assembleia. O prédio possui salas para atendimento jurídico, de informática, de aula e de atividades esportivas, todas climatizadas, para atender a demanda de até mil pessoas/dia, além de banheiros individuais e uma copa.

Para a população será ofertada aulas de zumba, tae-kwon-do, futebol, coral e balé, pelo Abrindo Caminhos, de 7 a 17 anos; e Inglês, Espanhol, Informática (kids a partir de 8 anos e modalidade básica a partir dos 15 anos) e cursos preparatórios para concursos públicos, pela Escola do Legislativo, sendo este último a partir dos 18. As atividades acontecerão nos três turnos, a partir das 7h30. Para inscrição, o interessado deve levar um documento oficial com foto.

Durante a solenidade de entrega da unidade, os munícipes puderam apreciar um pouco do que a Assembleia Legislativa oferece em seus Núcleos, por intermédio dos programas permanentes. Houve apresentações de jiu-jitsu, balé e coral. O artista e diretor teatral Fernando Recife mostrou a arte da poesia em forma de interpretação e o Coral de Libras, da Vila Novo Paraíso, complementou a inauguração.

A prefeita de Caracaraí, Socorro Guerra (PROS), participou do evento. Segundo contou, a cidade passa por sério problema social e a inserção de atividades, por meio do Poder Legislativo, ajudará crianças e jovens da região. “A gente recebe com todo o carinho e respeito e esta iniciativa do deputado Jalser, de trazer esse apoio a Caracaraí, de fazer esse trabalho em conjunto com a prefeitura, é muito bom, maravilhoso”, contou.

Socorro disse ainda que essa iniciativa irá tirar muitas pessoas da ociosidade, prevenindo assim o contato com álcool, drogas e, possivelmente, reduzirá os índices de suicídio na cidade. “Aqui teremos oportunidades de conhecimento, esporte, faremos um trabalho envolvendo essa juventude que está cometendo suicídio. Ainda essa semana um jovem de 17 anos cometeu suicídio e esse trabalho da Assembleia vem para isso também, essa iniciativa vai nos ajudar na solução desse problema”, salientou a prefeita.

Acesso à educação, esporte e cultura – defende o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), é o caminho para o desenvolvimento de qualquer cidade ou país no mundo inteiro. Inaugurar mais um Núcleo estruturado para atender a população do interior tem um significado diferente. “Porque foi aqui que nós começamos nossos primeiros passos, primeiros desafios e acreditamos no desenvolvimento desse município porque não existe nenhum lugar, nenhum Estado que vá para frente sem educação”, reafirmou o parlamentar.

O presidente acredita que a cidade ganhou com a inauguração do Núcleo, pois será a oportunidade de ingresso em cursos gratuitos e de qualidade. “É uma satisfação pra nós com esse presente ao município, mas quem está ganhando é a Assembleia por oportunizar a esses jovens, adultos e crianças a condição de estudar”, complementou.

Serviços jurídicos e cursos preparatórios

Com a inauguração do Núcleo da Assembleia Legislativa em Caracaraí, cidadãos da sede e de regiões próximas terão acesso gratuito a serviços como Procon Assembleia, CHAME (Centro Humanitário de Apoio à Mulher) e a cursos promovidos pela Escola do Legislativo. O prédio fica na avenida Presidente Kennedy, nº 1.151, Centro.

Conforme explicou a diretora do Procon Assembleia, Eumaria Aguiar, agora os consumidores dessa cidade terão onde receber atendimento, orientação e formular denúncias em relação ausência de qualidade em serviços ou problemas com produtos. “Teremos aqui o atendimento para tentar diminuir todas as dúvidas dos nossos consumidores, bem como palestras, visitas aos consumidores, vamos adesivar com o número do Procon para que as pessoas façam denúncias”, falou.

Eumaria Aguiar frisou ainda que esse tipo de acolhimento dos consumidores terá o mesmo molde do que o realizado em Boa Vista. Caso algum haja necessidade de conciliação, judicialização do processo, o mesmo será encaminhado para Boa Vista. “A Assembleia Legislativa tem feito um trabalho abrangente com intuito de divulgar e disseminar o trabalho realizado pelo Poder Legislativo com relação a seus projetos e estando cada vez mais próximo da população”, pontuou a diretora.

A Escola do Legislativo promoverá aos munícipes, cursos específicos nas modalidades de informática, inglês e espanhol, para crianças a partir dos 8 e jovens e adultos a partir dos 15. Além dessas turmas, haverá ainda turmas voltadas para preparatório para concursos públicos, segundo a diretora da instituição, Leila Perussolo.

Quem tiver dúvidas quanto aos direitos da Mulher e onde procurar ajuda, o CHAME deixará a disposição uma advogada que fará o serviço de acolhimento e direcionamento a rede de proteção. Além disso, disponibilizará informações sobre o papel da Procuradoria Especial da Mulher e os direitos quanto a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

Yasmin Guedes