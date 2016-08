Aleitamento: mamadeiras e chupetas atrapalham a amamentação, afirma OMS

Ao amamentar, o vínculo entre mãe e bebê vai muito além do afetivo, pois, por meio do leite materno o sistema imunológico da criança é fortalecido com propriedades exclusivas presentes na substância. E neste processo, o contato direto entre mãe e filho é fundamental e o uso de bicos artificiais como mamadeiras e chupetas não são recomendados.

Conforme o nono passo para o sucesso do Aleitamento Materno, adotado pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança da OMS (Organização Mundial da Saúde) e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o uso de bicos artificiais atrapalha na amamentação e altera a arcada dentária e nasal.

Apesar de acalmar o bebê, o uso de chupetas e mamadeiras atrapalham a amamentação porque quando o bebê chupa o bico artificial desaprende a forma correta de pegar na mama e depois encontra dificuldades para sugar o leite e quando vai mamar no peito “masca” a mama, tornando a amamentação bastante dolorosa. A isso se dá o nome de confusão de bicos.

Também é importante lembrar que ambas produzem alterações na arcada dentária e na cavidade nasal, causando prejuízos à saúde em longo prazo, que vão desde a má oclusão dentária, amidalites de repetição, rinites e sinusites, até problemas respiratórios mais graves na vida adulta como a síndrome do respirador bucal, além do risco de morrer por asfixia e infecções.

Segundo a coordenadora do Banco de Leite Humano, Silvia Furlin, a unidade segue o que preconiza a Lei 11.265/06, aprovada para regulamentar a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos (bicos, chupetas e mamadeiras).

“Esta lei é importante para garantir que mulheres e famílias não sejam influenciadas por promoções comerciais abusivas de fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras. A medida visa proteger e incentivar a continuidade do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de idade e até os dois anos de idade após a introdução de novos alimentos na dieta das crianças de primeira infância”, explicou.

Mamaço

Nesta sexta-feira, 26, a feira ExpoaRRte, no Parque Anauá, será palco de um Mamaço. A programação que se inicia às 16h, faz parte do Agosto Dourado, mês voltado para o incentivo ao Aleitamento Materno. A ação visa reunir mães e bebês em um grande ato de amamentação pública organizada pelo Governo do Estado, para chamar a atenção sobre a importância do leite materno.

Todas as mães, especialmente as lactantes, estão convidadas a participar deste grande gesto de amor coletivo, durante o qual serão realizados sorteios de brindes para as presentes.

Durante o evento haverá a premiação da maior doadora em volume de leite e para a doadora que está há mais tempo cadastrada na rede. Além disso, também serão distribuídos certificados para 70 doadoras informando o volume de leite doado por cada uma delas no período de um ano, como forma de valorizar estas mulheres que ajudam a salvar vidas.