ALE-RR participa da elaboração do 1º Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

A Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Procuradoria Especial da Mulher e do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, está participando da elaboração do 1º Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que norteará as políticas públicas e as ações a serem realizadas no combate e prevenção desse crime. No Brasil está em vigor o 2º Plano de Enfrentamento.

O Núcleo, que já realiza há oito meses um trabalho no Estado com ramificações nos países que fazem fronteira com o Brasil, por meio dos municípios de Bonfim e Pacaraima, está emprestando a experiência que tem nessa área com o objetivo de contribuir para preparar um plano enxuto e consistente, que possa ser executado por todas as instituições que combatem o tráfico de pessoas.

Segundo a coordenadora do Núcleo, Socorro Santos, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP) é quem está comandando a elaboração do plano, que contêm quatro eixos de trabalho: articulação e mobilização; promoção; atendimento e repressão.

“Todos esses eixos serão trabalhados com políticas e responsabilidade. O Núcleo, que hoje é a única política que existe no Estado, e que trabalha as questões de tráfico de pessoas, é muito importante na elaboração deste plano. Estamos levando nossa experiência para efetivar o plano”, afirmou a coordenadora.

Na quinta-feira, 26, durante a terceira reunião, foram definidos os papéis de cada instituição dentro do plano e agregados novos órgãos que já desenvolvem ações voltadas ao combate de tráfico de pessoas. A meta dos entes envolvidos é que o plano que está em andamento traga, de fato, uma política efetiva para o Estado.

“Hoje não temos uma política definida no Estado. Essa discussão é para que cada instituição assuma e diga: eu sou responsável por essa ação! Muitas vezes temos um plano e fica engavetado. Não queremos isso para este plano. Queremos efetivá-lo em prol das mulheres e das pessoas que são vítimas de tráfico de pessoa no nosso Estado”, explicou Socorro.

Fazem parte também da produção deste 1º Plano de Enfrentamento instituições como a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil por meio dos núcleos e da Delegacia da Mulher (DEAM), Setrabes (Secretaria de Bem-Estar Social), Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc), Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, Fórum da Criança e do Adolescente (DCA), a Rede Grito pela Vida, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

A coordenadora ressaltou que é importante a elaboração deste plano para que Roraima passe a fazer parte do Plano nacional. “O Plano também é importante para que possamos fazer uma prevenção, promovendo informações, esclarecendo para que essas mulheres possam dizer não, aos convites que venham trazer sofrimento e dor no futuro”, reforçou Socorro Santos.

Marilena Freitas