Água tratada: moradores do interior são beneficiados com obras de extensão de rede

Com o objetivo de atender as necessidades da população no que se refere ao serviço de abastecimento de água, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) segue com as ações definidas no Plano de Trabalho para este ano, entre elas, as obras de extensão de rede de água executadas na Capital e nos municípios do Interior.

Em 2015, a Companhia finalizou o cronograma de atividades do interior com 524.294 metros de extensão de rede de água. Este ano, até agora, os municípios do interior contam com 536.714 metros de extensão de rede, ou seja, um aumento de mais de 12 mil metros.

“Esse é um trabalho fundamental para garantir o acesso à água tratada a centenas de famílias que vivem nas localidades mais distantes da capital e que precisam desse serviço. E o objetivo da Companhia é justamente esse, prestar um serviço eficaz que atenda as demandas da sociedade relacionadas ao abastecimento de água”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Recentemente, o município de São Luís recebeu o trabalho de extensão de rede geral. As obras somaram um total de 1.788 metros de tubulação de 60mm.

“Com esse serviço foram atendidos mais de 400 moradores. São pessoas que passaram a ter acesso à água tratada e com isso já percebem as mudanças positivas”, complementou o gerente de sistemas do interior, Emídio Sérgio Pinheiro da Costa.

Beneficiados

Além de São Luís do Anauá outros oito municípios foram beneficiados com os trabalhos executados pela Caerr, entre eles, Rorainópolis, Amajari, Caroebe, Pacaraima, Mucajaí, Caracaraí, Normandia e Cantá. Além das vilas localizadas nestes municípios, entre elas, Entre Rios, Santa Maria do Boiaçu, Trairão e Vila do Equador e Santa Cecília.

“Esse serviço é realizado de forma gradativa, de forma que as ações possam atender todas as localidades que apresentam maior demanda nessa área. E esse é o objetivo da Companhia, oferecer um serviço de qualidade e de forma universalizada e que atenda as necessidades da população, especialmente nas localidades mais distantes da Capital”, finalizou Esbell.