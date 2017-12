Água: Suely Campos anuncia tarifa social para moradores do Vila Jardim

Durante a solenidade de comemoração dos dois anos da criação do Residencial Vila Jardim, situado no bairro Cidade Satélite, e entrega simbólica dos contratos assinados e registrados em cartório, atestando a propriedade do imóvel, a governadora Suely Campos anunciou que, a partir janeiro de 2018, os moradores contarão com a tarifa social de consumo de água e implantação de uma base da PMRR (Polícia Militar de Roraima) no local.

A tarifa social é um benefício concedido às famílias de baixa renda que atendem a determinados critérios, como renda de até um salário mínimo, inscrição em programas sociais do Governo do Estado e/ou Federal.

Hoje a tarifa residencial custa R$ 20,72 (correspondente a 10.000 litros de água) e a tarifa social custa metade desse valor, R$ 10,09 (correspondente a 10.000 litros de água). Então os moradores que se enquadrarem nesse critério, terão alívio no orçamento e poderão investir o dinheiro que sobra em outras prioridades.

“Estamos trazendo um pouco de entretenimento para as famílias desse grande bairro com mais de 15 mil pessoas e entregando as certidões registradas em cartório. Desde o momento em que foram entregues as chaves dos apartamentos do Residencial Vila Jardim aos moradores, temos um olhar voltado para dotar o local de estruturas e equipamentos sociais para melhor atender à população”, disse Suely Campos.

Ela acrescentou ainda a inauguração e militarização da Escola Estadual Irmã Maria Teresa Parodi; a criação da Feira que ocorre às quartas-feiras com venda de frutas, legumes, entre outros produtos.

“Trouxemos a Caravana do Povo duas vezes ao bairro, além da Carreta Saúde da Mulher com atendimento médico para os moradores. Implantamos o RR Educa e, no próximo ano, será implantada a base da PMRR que funcionará 24 horas, ampliando a segurança no local, e, a partir de 2018, vamos implantar a tarifa social do consumo de água. Vocês terão redução de quase 50% na conta de água”, frisou a governadora.

O sonho da casa própria para as 2.992 famílias que residem no conjunto habitacional ocorreu em dezembro de 2015, em evento que contou com a presença da então presidenta Dilma Rousseff e da governadora Suely Campos.

O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, em parceria com o Estado, por meio da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima).

“É um momento importante para os moradores do Residencial Vila Jardim. Formalizamos os contratos e a partir de agora, o mutuário é dono do seu apartamento, graças à governadora Suely Campos e à parceria com a CEF [Caixa Econômica Federal]. Os moradores estão felizes e isso é o mais importante”, destacou o diretor-presidente da Codesaima, Ronaldo Nobre.

A moradora do edifício Pupunha, Kely Bezerra, não cabia em si de tanta felicidade. Ela contou que morava com sua mãe no bairro Caranã e pagavam R$ 650 de aluguel e agora pagam R$ 65,00 da parcela do apartamento.

“Agora temos estabilidade na nossa moradia. Não vamos ficar com medo de chegar alguém e dizer que não somos donos do apartamento. Que vão nos tomar. Vamos viver mais tranquilas. Na casa que morávamos, além do aluguel, tínhamos as contas de água e luz para pagar. Agora diminuiu muito”, disse.

Programação

A programação que começou às 15h30, de sexta-feira, contou com Festival de Pipa; Maratona Kids de 300 metros (de 6 a 10 anos); Zumba; final do Concurso miss Vila Jardim ; show com a banda Xote de Buteco. A programação se encerrou com show do cantor Wanderley Andrade.

A entrega do restante dos contratos ocorrerá a partir dia 11 de dezembro, por uma equipe de profissionais do Departamento de Habitação da Codesaima. Os trabalhos seguirão o planejamento de entrega dos documentos, com pelo menos dois condomínios por dia, das 14h às 20h.

A partir desse momento, as famílias serão oficialmente donas dos imóveis financiados pela Caixa, mas não podem vender, alugar, emprestar e devem continuar pagando as prestações.

Vânia Coelho