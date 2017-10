Agronegócio: Romero Jucá recebe empresários dos Emirados Árabes

O líder do governo o Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), recebeu nesta quarta-feira, 25, uma comitiva de empresários dos Emirados Árabes, acompanhada do diretor de Cooperação Investimento Internacional do Ministério da Agricultura, Evaldo da Silva Júnior. Durante a reunião com o parlamentar, foi discutida a conjuntura política e econômica brasileira. Os empresários que participam no Brasil de uma rodada de negócios, mostraram interesse em investimentos nos segmentos de frutas, orgânicos, lácteos, proteína animal, arroz, milho e outros grãos e sementes.

“A política econômica do governo Temer, com resultados positivos em diversas áreas, tem atraído o interesse de investidores internacionais, o que é extremamente positivo para nosso país, gerando oportunidades e mais empregos”, disse Romero Jucá.

Na última segunda-feira, 23, os empresários participaram em Brasília da rodada de negócios realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em parceria com a Embaixada dos Emirados Árabes e saíram do evento com perspectivas de conclusão de negócios. O interesse das empresas brasileiras em parceiros estrangeiros para seus negócios oscilou desde participações no valor de US$ 2 milhões até aproximadamente US$ 50 milhões. Mais de 50 empresas brasileiras participaram das negociações.

O evento Brazil-United Arab Emirates Agribusiness Investor Road Show é um dos resultados de missão realizada neste ano, no mês de maio, pelo ministro Blairo Maggi com o objetivo de aumentar a parceria com o país.

A missão dos Emirados Arábes teve a presença do diretor-geral do Centro de Defesa Agropecuária do país, Khalifah Al Ali. A expectativa é de que as conversas sejam retomadas para eventuais fechamentos de negócios depois que os investidores retornarem ao seu país, detalhando as possibilidades que foram discutidas aqui no Brasil.