Agricultura: plano de negócios auxiliará produtores habilitados no PMDA

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI) conta com uma novidade para atender o Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA). Trata-se de um plano de negócio que irá permitir a organização dos produtores em todos os sentidos entre eles: financeiro, de pessoal, capacitações, regularidade e qualidade de produção, além da criação de um padrão que permitirá que Boa Vista se transforme em um polo exportador.

O projeto atenderá todos os produtores que reuniram os requisitos necessários e já estão habilitados no PMDA. O consultor da Empresa Zelos, responsável pela aplicação do plano de negócios Natan Aguiar destacou que para todos os setores existem regras e para o agrícola não é diferente.

“A nossa proposta é de que os produtores habilitados no PMDA criem uma rotina de trabalho e entendam essas regras para que possam cumprí-las e ter a regularidade, qualidade na sua produção. Isso com certeza vai permitir uma padronização e melhor aceitação no mercado externo na hora da venda”, frisou.

Os produtores que receberão a consultoria são os agricultores que atenderam os critérios básicos para habilitação no PMDA. A equipe da SMAI já iniciou os trabalhos com a coleta das amostras para análise de solo, o que deve determinar a condição do solo para iniciar o plantio.

O secretário Municipal de Agricultura Marlon Buss disse que o plano de negócio vem para unir forças e melhorar a cada etapa do projeto a qualidade e o ordenamento do trabalho em cada propriedade. “Temos a certeza de que com este plano de negócio Boa Vista poderá se transformar em um polo exportador”, concluiu.