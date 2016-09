Agentes de trânsito usarão smartphones na fiscalização de veículos

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) adquiriu 20 smartphones dotados com sistemas que possibilitam consultas de condutores, veículos e lavramento de autos de infração de forma eletrônica, que irão auxiliar os agentes de trânsito nas fiscalizações de rotina.

Os equipamentos estão em fase final de teste para atualização do software junto ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e depois passarão a ser utilizadas diariamente nas rondas e blitze realizadas pelo Detran-RR.

Segundo o chefe de fiscalização de trânsito do Detran-RR, Vilmar Florêncio, esses novos equipamentos vêm para ajudar nos preenchimentos das infrações feitas pelos agentes.

“Os aparelhos vão ajudar no trabalho da fiscalização, pois a utilização desses smartphones vai evitar possíveis erros e impedir, por exemplo, que uma multa seja lançada erradamente, pois ao digitar a placa do veículo, o próprio sistema informa as características do mesmo e só após a confirmação dos dados pelo agente, haverá a possibilidade para prosseguir com as outras etapas de lavramento do auto de infração”, explicou Florêncio.

Esses aparelhos fazem parte do projeto do Detran-RR de reestruturação e modernização para maior agilidade nos serviços prestados por esse órgão.

O chefe de fiscalização adiantou ainda que o Detran-RR vai receber mais aparelhos e que também serão disponibilizados para os agentes que atuam no interior do Estado, além também dos policiais militares da Ciptur (Companhia Independente de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário), que atuam no integrado junto com o Detran.

Fernando D’Gilfa