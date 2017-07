Agentes de Trânsito recebem instrução para utilização de etilômetros

Durante quatro dias, cerca de 90 agentes de trânsito participaram de uma capacitação para manuseio de etilômetros, além de receberem mais instruções sobre as alterações em pontos importantes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), principalmente no que se refere a pessoas flagradas dirigindo sob efeito de álcool.

A capacitação é resultante de um convênio firmado entre a Prefeitura de Boa Vista e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RR), para aquisição dos etilômetros. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito deu início à capacitação dos agentes com foco nas melhorias na fiscalização.

“Houve esta necessidade de capacitar nossos agentes devido às mudanças na legislação de trânsito, que está em constantes alterações. Então, para oferecer aos nossos munícipes um melhor atendimento e uma melhor abordagem em nossas ações, todos os agentes de trânsito passaram pela instrução, que aborda questões técnicas e teóricas sobre o uso do etilômetro”, disse o coordenador da Divisão de Educação para o Trânsito (Depet), Ney Brito.

A instrução foi dada por um representante do Detran-RR, que abordou questões como a Lei 13.281, que criou o artigo 165ª no CTB onde se estabelece como infração gravíssima a recusa em se submeter ao teste do etilômetro. A lei foi aprovada no início do mês de maio de 2016 e já está em pleno vigor desde dezembro do mesmo ano.

“Viemos trazer um pouco sobre a legislação de infrações de trânsito, que está em constante atualização. Hoje existe uma conduta tipificada no CTB que pune administrativamente o condutor que recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Nós entendemos que esta alteração foi importante para a fiscalização, pois ela fecha o cerco às pessoas que insistem em infringir a lei com esta prática”, explicou o chefe da Divisão de Fiscalização do Detran, Vilmar Florêncio.

A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) recebeu dois etilômetros e mais cinco smartphones, que serão utilizados nos trabalhos de fiscalização, como blitz educativa e repressiva, ações ostensivas de rua e em apoio a ações da Guarda Civil Municipal.

Fábio Cavalcante