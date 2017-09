Agentes de trânsito concluem curso em ação educativa e repressiva

Na ação, os agentes de trânsito aplicaram o conteúdo apreendido na parte teórica, como preenchimento de autos de infração, teste de etilômetro e uso do radar móvel de velocidade

Nesta sexta-feira, 29, 15 agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) concluíram a segunda fase do Curso de Treinamento de Agente de Autoridade de Trânsito. O encerramento da capacitação se deu através de uma ação educativa e, ao mesmo tempo repressiva, na avenida Ville Roy, bairro São Vicente.

Na ocasião, os agentes aplicaram o conhecimento obtido nas quatro primeiras aulas teóricas da capacitação, que envolvem metodologias de abordagem, preenchimento de relatórios e documentos, além de se aprofundarem no uso de equipamentos como radar e etilômetro. Como ação educativa, os agentes convidaram condutores a passar pelo teste do etilômetro, em que receberam as recomendações sobre a ingestão de bebidas alcoólicas.

“O agente de trânsito está sempre junto ao público, aplicando as leis de trânsito e então é importante que ele esteja atualizado quanto às possíveis mudanças nas resoluções e leis. Então, nesta ação eles puderam aplicar os conhecimentos das aulas teóricas, de forma educativa e também repressiva, autuando devidamente aqueles que não se encontravam dentro da lei”, afirmou a diretora da Smtran, Ednalva Freitas.

Na ação repressiva, 200 veículos foram abordados e 11 pessoas foram autuadas por se encontrarem sem carteira de habilitação, com documentação atrasada de veículos ou que apresentam alguma irregularidade em seus veículos. Além disso, Para o instrutor do curso, subtenente Emori Rodrigues, os agentes de trânsito são capacitados para coibir atos infracionais e evitar que vidas sejam perdidas nas vias resultantes das práticas imprudentes.

“Imaginem quantos acidentes podem ser evitados e quantas vidas podem ser salvas através da ação repressiva dos agentes de trânsito, ao retirar de circulação maus condutores, que não querem andar de acordo com a legislação. Esse curso que aplicamos só aumenta a credibilidade e o potencial dos agentes em atuarem em favor dos cidadãos de bem”, afirmou o instrutor, que é policial militar e especialista em Segurança Pública.

O agente Nelson Loureiro demonstrou satisfação ao passar pelo treinamento e considerou as capacitações propostas pela Prefeitura de Boa Vista e pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) de grande relevância para melhorar a atuação dos servidores públicos no dia a dia.

“Essas capacitações que a Prefeitura, por meio da nossa secretaria, nos proporciona, nos motivam mais a exercermos nossa atuação do dia a dia. As leis de trânsito estão em constantes mudanças e para isso, não podemos parar no tempo. Devemos nos atualizar e nos submetermos às mudanças que ocorrerem”.

Os 93 agentes da Smtran foram divididos em três turmas para o curso. As demais turmas vão iniciar o segundo módulo de capacitação seguindo o cronograma: a 2ª, entre os dias 16 a 20 de outubro e a 3ª, de 06 a 10 de novembro.

Fábio Cavalcante