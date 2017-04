Agentes de Desenvolvimento de Roraima recebem orientações sobre atendimento ao empreendedor

Quando os pequenos negócios crescem, todos ganham. A formalização propicia a geração de emprego e a circulação de dinheiro nos próprios municípios, fatores que fortalecem a economia e promovem o desenvolvimento das pequenas cidades.

Esse é um trabalho que também tem o apoio do Sebrae Roraima. E para melhorar a qualidade do atendimento ofertado e das informações que chegam aos empreendedores dos municípios, o Sebrae promoveu de 17 a 19 deste mês, a capacitação de Atendimento para os Agentes de Desenvolvimento.

O encontro contou com a participação de 23 Agentes de Desenvolvimento, incluindo colaboradores da Sala do Empreendedor de Boa Vista. “Nosso objetivo foi oferecer informações que ajudem nossos Agentes de Desenvolvimento a melhorar o atendimento empresarial. É fazer com que eles entendam o que o Sebrae faz e conhecer o nosso portfólio de produtos e serviços para que disseminem isso nos seus municípios”, explicou Kátia Veskesky, gerente da Unidade Técnica Geral de Atendimento Individual e Internacional (UTGAI) do Sebrae Roraima.

Conforme a gerente, investir na qualificação dos Agentes de Desenvolvimento é importante para oferecer um suporte mais seguro aos empreendedores dos municípios. “Considerando que o Sebrae não tem escritório nos municípios, nós trabalhamos em parceria com as Prefeituras por meio das Salas dos Empreendedor. E os Agentes têm um papel fundamental para promover o desenvolvimento local. Quanto mais conhecimento e mais informação eles tiverem para atender a esse empreendedor será melhor tanto para o município quanto para o micro e pequeno empresário. O Agente é o coração do município. Ele que faz todo o desenvolvimento local, que realmente está junto do empresário, ele que passa as informações de políticas públicas para que o empreendedor conquiste o sucesso”, destacou.

Durante o encontro, os Agentes receberam orientações sobre a formalização como Microempreendedor Individual, desenvolvimento de Modelos de Negócios com uso da ferramenta CANVAS, conheceram a nova política de atendimento e relacionamento do Sebrae, além do portfólio de soluções empresariais que estão disponíveis aos empreendedores. O grupo também participou de uma palestra conduzida pela Receita Federal.

“As capacitações que o Sebrae nos oferece são de extrema importância, porque os municípios ainda não têm esses cursos. Então, o Sebrae vem dar esse suporte nos capacitando para que a gente leve essas informações até os empresários. O papel do Sebrae é nos capacitar para que a gente faça esse atendimento na Sala do Empreendedor”, explicou a Fabiana Oliveira, Agente de Desenvolvimento que atua no município de Rorainópolis.

Crescimento para o município

Quando existe um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios, as mudanças são visíveis. Quem confirma isso, é a própria AD de Rorainópolis.

“A partir do momento que desenvolvemos algum mecanismo para estimular o empreendedorismo dentro do município, a cidade cresce porque são mais pessoas trabalhando e o desemprego diminui. A cultura de Roraima é estudar e ser aprovado em um concurso público. Quando você se formaliza, combate essa ideia porque se torna um empresário, dono do próprio negócio e gera ocupação não apenas para você, mas também novos empregos. Assim, o município cresce e se desenvolve”, disse Fabiana.