Agentes comunitários de saúde recebem capacitação sobre baixa visão

A prefeitura de Boa Vista é uma das instituições que firmou parceria e aderiu às ações do II Projeto Internacional de Baixa Visão – Caminhando com autonomia, independência e desenvolvimento, realizado pelo Centro de Solidariedade Marcelo Ventura e o CAP/DV-RR (Centro de Apoio Pedagógico para Deficientes Visuais de RR).

A ideia é ampliar os serviços de baixa visão e cegueira para crianças e adultos. Na tarde desta quarta-feira, 13, o Centro promoveu uma capacitação para os agentes comunitários de saúde sobre a identificação de baixa visão. A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita participou da abertura do curso e destacou a importância do trabalho.

“Esta é uma ótima iniciativa desenvolvidA por meio do Centro, estamos propondo o atendimento às creches, casas mãe e proinfância, pois assim poderemos identificar um número maior de pessoas com este tipo de dificuldade. Eu acredito que é uma parceria que vai dar certo e parabenizo pela iniciativa”, destaca.

A capacitação foi realizada pelo Dr. Galton Carvalho Vasconcelos, pós-doutorando (Phd) em oftalmologia, chefe do Serviço de Oftalmologia Pediátrica e Baixa Visão Infantil do Hospital Geral da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Durante a capacitação ele repassou como identificar e quais os recursos existentes para lidar com o deficiente visual.

O oftalmologista Rômulo Ferreira, idealizador do Centro de Solidariedade Marcelo Ventura, destaca a importância do treinamento. “Esta é uma oportunidade de conhecimento, tanto para aos agentes, como para os professores, que serão nossos agentes multiplicadores. A ideia é minimizar as dificuldades dessas pessoas, no seu dia-a-dia”.

Foram capacitados 323 agentes comunitários de saúde que atuam diariamente nas visitas domiciliares e agora terão mais conhecimento de identificar os possíveis casos de Baixa Visão. “Vamos ter mais condições com esse treinamento de identificar os pacientes com esse tipo de dificuldade e encaminhá-los aos especialistas”. Disse Roneia Santana, agente comunitária de saúde da unidade básica Olenka Macellaro, do bairro Caimbé.

Jamile Carvalho