Agentes comunitários de saúde passam por capacitação sobre Aleitamento Materno

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Prefeitura de Boa Vista estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira, 2, no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), para participar da Semana de Promoção e Incentivo ao Aleitamento Materno. O objetivo é aprimorar ainda mais os conhecimentos sobre o tema e aplicá-los durante as visitas domiciliares.

A enfermeira Valéria Reinbold, do programa Família que Acolhe, palestrou sobre a importância e o desenvolvimento da primeira infância com foco no aleitamento materno e destaque para a troca de experiência entre os agentes que estão em campo durante visitas domiciliares e podem orientar e contribuir com as famílias para o melhor desenvolvimento dos filhos.

“Sabemos que a criança que é amamentada exclusivamente até os seis meses de idade terá um desenvolvimento muito melhor e de qualidade. Isso evita muitas doenças infecciosas, alergias, e contribui para o aprendizado futuramente”, explica.

Suzy Helen é agente comunitária de saúde da unidade básica do Buritis. Ela afirma que as informações são essenciais para aperfeiçoar o trabalho diário. “Agente sempre trabalhou muito na atenção básica no pré-natal, e hoje aprendemos outras estratégias para ajudar as famílias. Entramos nas casas e podemos trabalhar todo o contexto familiar, inclusive na alimentação das crianças”, disse.

Larissa Souza, 31, é mãe de Joana Vitória, de dois meses, e de José Renê de seis anos. Ela falou sobre a importância de estar amamentando. “Este é um período muito importante por conta do desenvolvimento da criança. Para mim é maravilhoso, o meu primeiro filho mamou até seis meses e agora a Joana também. Somos orientadas e auxiliadas pelos profissionais nas unidades de saúde sobre a importância da amamentação” destaca.

Nesta quinta-feira, 3, às 14h, na unidade básica de saúde do Buritis, a fonoaudióloga do Cernutri, Silvia Renata Furlin, vai ministrar palestra sobre a importância do aleitamento materno e suas influências no desenvolvimento da criança e da mãe.

Jamile Carvalho