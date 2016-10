Aftosa: Roraima recebe auditores do Ministério da Agricultura

A busca do Governo do Estado, por meio da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima) em obter o status de área livre da febre aftosa com vacina, recebeu mais um reforço na manhã desta segunda-feira, 24, com a presença de duas auditoras do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

A médica veterinária Juliana Azevedo e a fiscal federal agropecuária Ângela Vieira, pertencentes ao Departamento de Saúde Animal do Mapa, são as responsáveis em auditar Roraima quanto ao trabalho que vem sendo feito de erradicação da febre aftosa com vacina.

Elas vão fazer a auditoria no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que tem como estratégia principal a implantação progressiva e manutenção de zonas livres de doença, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal.

“Nós estamos aqui para acompanhar e avaliar os trabalhos que a Aderr está fazendo. Vamos fazer visitas técnicas e análises documentais, tanto aqui na sede como nas Unidades do Interior, e a partir daí emitir um laudo que será avaliado pelo Mapa”, informou Juliana Azevedo.

Etapas da vacinação

Na primeira etapa da campanha de vacinação contra a aftosa, realizada em abril de 2016, foram imunizados 768.129 animais. O objetivo da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, na 2ª etapa é vacinar 770 mil bovinos de um total de 780.877 mil do rebanho roraimense. O período oficial da campanha é de 1º a 31 de outubro, e o produtor tem até o dia 15 de novembro para comprovar a vacinação.