Aftosa: campanha de vacinação começa neste sábado em Roraima

A segunda etapa da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa de 2016 terá início no sábado, dia 1º. O período oficial da campanha é de 1º a 31 de outubro, e o objetivo da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima) é vacinar 760 mil bovinos, de um total de 780.877 mil do rebanho roraimense.

De acordo com o presidente da Aderr, Vicente Barreto, essa Campanha, que é a 32ª no Estado, é uma das mais importantes por estar próxima do momento de se conseguir o status de área de livre de febre aftosa com vacina.

A mobilização de todos para que a meta seja mantida de 98% a 100%, o que acontece desde o ano 2000, é grande. São 190 técnicos empenhados nessa campanha de vacinação.

“Nossa expectativa é uma das melhores, pois estamos na iminência de obter o status de área livre de febre aftosa com vacina, entrando para o time de estados que já são”, destacou Vicente.

Nas regiões Raposa Serra do Sol e São Marcos (Normandia, Pacaraima e Uiramutã) a vacinação será feita pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Funai (Fundação Nacional do Índio) e comunidades indígenas. Nestas localidades se concentram cerca de 50 mil bovinos.

O diretor de Defesa Animal da Aderr, Haroldo Trajano, destacou que as 15 Unidades de Defesa Agropecuária ficarão também responsáveis em divulgar a campanha, inclusive entrando em contato com os pecuaristas para lembrá-lo sobre a vacinação.

“Muitos dos nossos colegas de campo têm um convívio pessoal com os produtores, conhecem o público. Então eles entram em contato por telefone para avisar quando está chegando o final da campanha, e sabem também quem não apresentou o comprovante de vacinação”, disse Trajano.

A última tentativa para que o pecuarista cumpra com o que determina a lei é, segundo Trajano, aplicar as penalidades previstas, que são multas, advertências e até interdição da propriedade para trânsito de animais.

“Caso o produtor não apresente a nota fiscal da compra de vacinas até o dia 15 de novembro, sofrerá punição. Mas a gente procura sempre o caminho do critério educativo para que o produtor venha a cumprir com a legislação sanitária dentro do prazo estabelecido”, frisou Trajano.

A primeira fase da Campanha em 2016 vacinou 768.129 animais, de um total de 780.877 do rebanho do Estado, perfazendo 98,4% de eficiência vacinal.

A Doença

A febre aftosa é uma doença que afeta os bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos, ou seja, animais de casco bipartido. O animal fica com febre alta, aparecem aftas nas patas, na boca e nas tetas e, por causa delas, o animal não se alimenta, perde peso e diminui a produção de leite, causando prejuízos aos criadores e um grande impacto econômico e social ao País.

Pecuária é tradição de Roraima

A atividade pecuária em Roraima é tradicional, e vem desde a época da Coroa Portuguesa, quando foi introduzido o gado no Estado para garantir a ocupação da fronteira. Com o tempo, os animais foram se multiplicando e hoje se tem uma economia forte voltada para essa atividade, principalmente no interior.

Roraima com área livre de febre aftosa vai valorizar a pecuária, dar garantias e segurança de que o produto é saudável. Isso vai permitir a busca por novos mercados para melhorar a economia rural como um todo, não só a pecuária empresarial, mas a indígena e a familiar.

Elias Venâncio