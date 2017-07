Aedes aegypti: treinamento reforça diagnóstico de arboviroses em Roraima

Dengue, chikungunya e zika são transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes Aegypt. Por apresentar sinais clinicamente parecidos, a situação exige um cuidado diferenciado para um diagnóstico correto. Para aprimorar o atendimento à população, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realizou, nessa quarta-feira, 5, um treinamento sobre manejo clínico de arboviroses para aproximadamente 100 médicos das unidades de saúde do Estado e da Atenção Básica.

A capacitação foi realizada na CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde) com duas turmas, uma pela manhã e outra na parte da tarde. O treinamento foi ministrado pelo médico infectologista Dalcy Albuquerque Filho, técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que falou da importância dos profissionais de saúde diagnosticarem corretamente cada caso, para evitar complicações.

“O treinamento teve o objetivo de alertar os profissionais sobre o diagnóstico clínico das três doenças, afinal os sintomas são parecidos. É preciso saber diferenciar e principalmente reconhecer os pacientes em quadros de risco, para evitar um agravamento maior e que pode até levar à morte”, explicou Albuquerque.

O médico Daniel Botelho atende no HGR (Hospital Geral de Roraima) e no PACS (Pronto Atendimento Cosme Silva) que são as principais unidades de saúde de Roraima, com maior fluxo de pacientes. “O treinamento foi muito importante, um reforço para sabermos diagnosticar e também orientar a população sobre como é a doença”, disse o médico.

A visita do técnico da Coordenação-Geral dos Programas Nacionais de Controle e Prevenção de Malária e Doenças Transmitidas pelo Aedes também tem o objetivo de monitorar os índices de infestação e ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, considerando que há um surto de chikungunya em Boa Vista, com 504 casos confirmados até a segunda semana de junho deste ano.