Aedes aegypti: Prefeitura mobiliza instituições para mutirão contra mosquito

Neste sábado, 15, a partir das 7h30, a Prefeitura de Boa Vista vai promover mais um grande mutirão de combate ao Aedes aegypti com a parceria de militares do Exército e Aeronáutica, secretarias municipais e voluntários. A ação acontecerá nos bairros Silvio Leite, Santa Tereza, Jardim Equatorial, Pintolândia, Alvorada, Tancredo Neves, Cauamé e Caranã, onde apresentam mais casos confirmados das doenças transmitidas pelo mosquito.

A prefeita Teresa Surita destaca a importância de toda a população fazer parte da luta contra o Aedes. “Essa batalha é de todos nós. Precisamos ficar atentos, principalmente durante esse período chuvoso, propício para a proliferação do mosquito. Vamos juntos lutar contra essas doenças que têm atingido a maioria das capitais do nosso país, e também a nossa cidade”.

A previsão é visitar 30.515 imóveis nos bairros selecionados apenas no sábado. “É uma grande força tarefa. Queremos contar com a ajuda de todos, é preciso que a população colabore não juntando lixo em frente de suas casas, nem armazenando de forma inadequada em quintais, pois essas atitudes colaboram diretamente para o aumento de criadouros do mosquito”, frisa o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão.

Dados das doenças

A capital Boa Vista tem registrado no período de 10 de janeiro a 10 de julho deste ano os seguintes números:

Dengue – 1.867 notificados e 102 confirmados

Zika – 365 notificados e 166 confirmadosdc

Chikungunya – 2.394 notificados e 996 confirmados

Jamile Carvalho