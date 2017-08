Aedes Aegypti: Prefeitura e associação de moradores realizam ação contra mosquito

Na manhã deste sábado, 26, na Praça River Park, bairro Caçari, a Prefeitura de Boa Vista, em parceria com a Associação dos moradores do River Park e Amigos da Amoripa (Associação dos Moradores do River Park) realizou um mutirão de combate ao Aedes aegypti. Essa é a primeira ação de combate ao mosquito com iniciativa dos próprios moradores. Mais de 150 pessoas, da secretaria de saúde do município estiveram envolvidas nos trabalhos.

A Prefeitura abraçou a ideia da associação e preparou uma ação de conscientização e orientações aos moradores sobre as formas de combate ao mosquito. Depois de uma capacitação foram criadas equipes de três ou quatro membros, sendo que em cada equipe tinha um ou mais supervisores de combate as endemias, eles realizaram visitas aos imóveis do bairro.

Os agentes de endemias instalaram ovitrampas em 30 residências. As ovitrampas são recipientes com palhetas e água onde as fêmeas do Aedes depositam seus ovos. A contagem dos ovos em laboratório permite a verificação da infestação do mosquito naquele local. Os recipientes serão vistoriados daqui a sete dias.

Uma equipe aproveitou a oportunidade para fazer um tratamento com fumacê onde foi encontrado um foco do mosquito em uma região do bairro Paraviana.

Cerca de 3.000 (três mil) imóveis incluindo terrenos baldios foram vistoriados pelo mutirão. O número só não foi maior por que muitos imóveis estavam fechados. Para o secretário municipal de saúde, Claudio Galvão, a iniciativa da Amoripa vai servir como base para levar o projeto para outros bairros. “Para nós da saúde é excelente este tipo de ação, a gente precisa ter essa conscientização e isso ajuda e melhora a saúde de todo mundo aqui no bairro. Queremos levar este projeto piloto para outros bairros também. Neste momento nós pedimos para os outros lideres de bairro que nos procure, pois queremos levar esta ação para outros bairros” disse Galvão.

Ao agradecer os participantes o presidente da Amoripa Gabriel Alessander fez um balanço positivo das ações.

“Apesar das dificuldades para visitar alguns imóveis devido a pessoas que não permitiram acesso as residências por medo da violência urbana, mesmo assim tivemos êxito. Foi gratificante, tivemos a adesão dos moradores e a excelente participação da Secretaria Municipal de Saúde, pessoal das endemias e Vigilância Sanitária nos deram o total apoio ” relatou.

Para o morador Diego da Silva a integração aumenta a conscientização dos moradores. “É excelente esse tipo de ação, é preciso haver essa conscientização que previne a possível infestação aqui no bairro. A presença da prefeitura é muito importante, pois aqui não tem só casas construídas, temos terrenos com materiais de construção que precisam ser vistoriados, assim nos sentimos mais protegidos” explicou.

