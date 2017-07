Aedes aegypti: Cauamé e Caranã são os primeiros bairros visitados

A ação de combate ao Aedes aegypti começou neste sábado, 15, pelos bairros Caranã e Cauamé, zona Oeste de Boa Vista. A ação segue para outros sete bairros e vai encerrar com a visita a mais de 30 mil domicílios.

Acompanhada pelo general Gustavo Dutra e de secretários estaduais, a governadora Suely Campos fez visitas às residências, conversando com os moradores e ressaltando a importância da parceria da população no combate ao mosquito.

A dona de casa Deliane Monteiro, aprovou a ação. “Aqui nós estamos controlando tudo no nosso quintal. Evitando qualquer coisa que deixe água acumulada. Muita gente que está ficando doente, mas essa operação do governo vai ajudar a sensibilizar quem ainda não está atento aos cuidados com o mosquito. O governo está de parabéns pela iniciativa”, disse.

Na casa da dona de casa Neuza dos Santos Carvalho, o exemplo de quem está atenta e em cuidado permanente contra o mosquito.

“É importante. Fiquei muito encantada em ver essa operação de ‘guerra’. Vai ser um ataque eficaz ao mosquito. É muita dor e muito sofrimento para a população conviver com esse mosquito. Isso tem que acabar. Só quem já passou por isso sabe. E as pessoas precisam fazer a sua parte. Eu tenho um netinho de menos de dois meses e aqui o cuidado e redobrado”, destacou.

Quem também aprovou a ação de combate ao mosquito foi o Samuel Silva.

“A gente se preocupa, principalmente por causa das crianças. As consequências das doenças são graves. A gente tem consciência de que as autoridades fizeram a sua parte, limpando as ruas. Agora é a hora da gente fazer a nossa parte do portão pra dentro, mantendo sempre limpo os nossos quintais e não deixando nada que acumule água. Se todos se unirem, nós vamos vencer esse mosquito”.