Aedes aegypti: carros fumacê vão ajudar no combate ao mosquito em Boa Vista

Os carros fumacê vão dobrar sua jornada de trabalho e percorrerão os bairros da capital em dois turnos, no inicio da manhã e no fim da tarde, a partir do dia 1º de agosto. A nebulização com os veículos UBV (Ultra Baixo Volume) será fundamental para combater o mosquito Aedes aegypti na fase adulta e conter o avanço das doenças transmitidas por ele.

A ação do Estado é mais um apoio para suprir a deficiência na execução das ações de competência do município de Boa Vista, onde há grande incidência de infestação do mosquito e um surto de chikungunya, transmitida pelo Aedes aegypti, assim como a dengue e a zika.

Conforme a gerente do Núcleo de Controle da Febre Amarela e Dengue, Ana Paula Guth, a iniciativa busca reduzir o número de mosquitos adultos e diminuir a transmissão de novos casos das arboviroses (dengue, zika e chikungunya). “Estamos dobrando a jornada para diminuir o índice de infestação do mosquito e, consequentemente, a circulação das doenças”.

Até o dia 24 de julho, foram confirmados mais de 1.500 casos de chikungunya em Boa Vista, arbovirose que mais preocupa no momento. Todos os bairros da capital serão contemplados com a nebulização por meio das UBVs em dois turnos diários, com oito veículos no total. A aplicação de inseticida ocorrerá conforme um cronograma começando pelos bairros com maior infestação.

Ana Paula ressalta a importância do apoio da população no combate. “É importante que durante o período em que os carros estiverem passando, as pessoas abram as janelas de suas residências para permitir que o inseticida atinja o maior número de mosquitos”.

Segundo a gerente, também é importante que a população permita a entrada dos agentes de endemias em suas residências, pois eles são capacitados para encontrar os criadouros e orientar o morador sobre as formas corretas de eliminá-los. Estes profissionais devem portar documento identificando a função.

Ações

O Governo do Estado tem se empenhado no combate ao mosquito Aedes Aegypti depois que a Sala Estadual de Coordenação e Controle para Enfrentamento ao Aedes aegypti detectou a necessidade de reforçar as visitas domiciliares em Boa Vista.

Neste mês foi criado um Gabinete Integrado de Gestão Emergencial, cuja primeira ação foi a utilização de 800 pessoas, entre servidores das secretarias estaduais e militares do Exército Brasileiro e Aeronáutica para vistoriadas em cerca de 25 mil domicílios, eliminando focos do mosquito e instruindo os donos dos imóveis com orientações de combate.

A parceria com Exército e Corpo de Bombeiros começou em junho, com a disponibilização de militares para atuação como agentes de endemias auxiliando na realização das visitas domiciliares.

Na oportunidade, os militares foram treinados e, em uma semana, vistoriaram aproximadamente 14 mil imóveis em Boa Vista.