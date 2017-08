Aedes aegypti: agentes e militares do Exército aplicam inseticida nos bairros

O combate ao Aedes aegipty, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, é feito diariamente pela Prefeitura de Boa Vista, que tem a parceria do Exército Brasileiro e grande colaboração da população para eliminar criadouros dentro das residências. Desde o início da semana, militares e agentes de combate às endemias estão visitando os bairros e fazendo a borrifação.

“Esta é uma atividade permanente promovida mais de uma vez, principalmente nos bairros onde foram registrados os maiores índices das doenças. Nossos agentes estão em campo visitando as casas, eliminando criadouros e tratando focos com larvicida”, afirmou o superintendente de vigilância em saúde, Emerson Capistrano. Diariamente, os agentes fazem a borrifação intradomiciliar e por meio de carros fumacê.

No bairro Silvio Leite, por exemplo, os agentes retornaram nos 4.044 imóveis para reforçar a aplicação do material nocivo aos mosquitos. As ações seguem pelos bairros Santa Tereza, Equatorial, Silvio Botelho, Alvorada, Asa Branca, Piscicultura, Senador Hélio Campos, Nova Canaã, Jardim Primavera, Santa Luzia, São Vicente, 13 de Setembro e Caimbé. Esses bairros são os que apresentam mais casos confirmados das doenças transmitidas pelo mosquito. Cerca de 30 mil imóveis devem receber a visita das equipes.

O tratamento com borrifações é feito em todos os tipos de imóveis, residências, casas, comércios, escolas, hospitais, pontos estratégicos, praças, jardins e terrenos baldios, além de imóveis fechados. “Solicitamos o apoio da população para abrir as portas e janelas, permitindo que o inseticida alcance os mosquitos que estão abrigados no interior de suas residências”, solicita Emerson Capistrano.

Jamile Carvalho