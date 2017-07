Aedes aegypti: ações de combate ao mosquito continuam durante a semana

Os agentes da Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde, em parceria com os militares do Exército Brasileiro retomaram, nesta segunda-feira, 17, as ações de combate aos focos do mosquito Aedes Aegypti, nos bairros com maior incidência da capital. A meta é visitar 35.300 domicílios até a sexta-feira, 21.

Ao todo, mais de 250 militares estão nas ruas dos bairros Cauamé, Caranã, União, Jardim Caranã, Jardim Primavera, Piscicultura, Nova Canãa, Santa Luiza e 13 de Setembro.

Além disso, nesta terça-feira, 18, oito carros fumacê e 20 equipes de homens com bombas costais, farão a borrifação de veneno para eliminar os mosquitos, nos bairros Equatorial, Silvio Leite, Senador Hélio Campos, Jardim Primavera, Sílvio Botelho e Alvorada, considerados áreas vermelhas de proliferação Aedes Aegypti.

Rorainópolis

Nesta segunda-feira, 17, os militares do Exército se deslocaram também para o município de Rorainópolis, na região sul do Estado, onde nesta terça-feira,18, iniciam a ação de combate ao mosquito.

No município foram registrados até o momento, 140 casos de dengue, nenhum de zika e 185 de chikungunya. Aa equipes devem permanecer no local até a sexta-feira.

Dia D

No sábado, 15, o Governo do Estado em parceria com o Exército e Aeronáutica realizou o Dia D de combate ao Aedes Aegypti. Na ação, que iniciou às 8h da manhã e encerrou ao meio-dia, foram visitados 16.061 imóveis.

Durante as quatro horas de mutirão cerca de 820 servidores do Estado visitaram 11.272 imóveis, nos bairros Caranã, Cauamé, Jardim Caranã e União. Deste total, os agentes puderam adentrar em 8.747 residências e 2.525 estavam fechadas.

O Exército Brasileiro esteve em 7.314 casas e terrenos. Destes, 706 estavam fechados. Foram visitadas 77,5%, do total 20 mil casas almejado para o Dia D.

Tabela com resultados das ações do dia Dia D:

Jéssica Laurie