Aderr divulga resultado parcial da campanha de vacinação

A Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr) divulgou o levantamento dos resultados preliminares da 34ª e campanha de vacinação contra a febre aftosa.

Os números mostram que os municípios de Rorainópolis e Caroebe já vacinaram 87,4% dos animais de cada sede. O município de Uiramutã vacinou 36,4%, a menor cobertura até o momento.

De acordo com a Aderr, os números estão dentro do esperado. A meta é imunizar 830 mil cabeças de gado em todo Estado. Deste total, 60 mil somente em áreas indígenas.

Nesta fase os pecuaristas têm até 15 de novembro para vacinar os animais e notificar a imunização. Após esse prazo, será feita a busca ativa para identificar os inadimplentes.

Os donos de rebanho que deixarem de vacinar o gado poderão ser autuados pela Aderr. A multa será de acordo com o número de cabeças de gado.

Para o presidente Gelb Platão Pereira, a campanha é importantíssima para a Aderr, pois é a primeira campanha depois de Roraima ter alcançado o status de área livre de aftosa com vacinação.

“Continuamos trabalhando com a meta de 100% do rebanho. Nosso índice está acima de 95%, é muito importante para o estado que se mantenha esse mesmo índice vacinal, que é reconhecido no país todo como muito bom”, frisou.