Acordo vai agilizar tramitação de processos judiciais e inquéritos policiais

A partir de agora, o uso de papel nas delegacias da Capital e do Interior é coisa do passado. O TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima) e o Governo do Estado firmaram acordo de cooperação técnica na manhã desta terça-feira, 25, que permite a digitalização e tramitação on-line de processos judiciais e inquéritos policiais, agilizando a tramitação e oferecendo resposta mais precisa para a população.

A iniciativa, do Governo de Roraima, visa mais segurança na tramitação dos processos judiciais, uma vez que se elimina o extravio de material físico, como também economiza no deslocamento de equipe (combustível e recursos humanos), compra de papel e toner, por exemplo.

“Além da economia para o governo, uma vez que a implantação do sistema e capacitação de pessoal são a custo zero, ganhamos no item segurança, o que evita extravio de processos físicos e se houver algo, tem como recuperar no sistema eletrônico”, pontuou a governadora Suely Campos, que destacou também a questão ambiental, por descartar o uso de papel.

O acordo se estende à Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública), com a implantação do sistema em todas as delegacias do Estado, além da Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania), que alimentará o sistema com informações do sistema prisional, Polícia Militar, Polícia Civil, Setrabes (Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social) e Delegacia Geral.

Toda a estrutura de segurança pública vai estar interligada por meio desse sistema, facilitando a comunicação e a prestação jurisdicional, dada a velocidade na transmissão da informação e alimentação do banco de dados. A interligação se dá por meio de fibra óptica, link de rádio ou serviço de rede privada, com segurança e acesso restrito de servidores capacitados para o gerenciamento do sistema.

Segundo o presidente do TJRR, desembargador Almiro Padilha, hoje, no Projudi – sistema de informação do Poder Judiciário – tramitam cerca de 50 mil processos criminais e neste primeiro momento, a partir do termo de cooperação, a equipe saberá quantos inquéritos serão digitalizados.

“A primeira etapa é a digitalização do conteúdo físico. Uma equipe faz a limpeza do processo, que pode ultrapassar 900 folhas, com a retirada de clipes e marcadores, para só assim ser digitalizado”, disse, ao explicar que uma empresa foi contratada para executar essa etapa, que digitaliza até 300 processos por dia.

Segundo ele, o acordo representa além do avanço tecnológico, a economia para o Governo de Roraima, que não tem custo na implantação, por ser transferência de tecnologia de um sistema criado pelo Poder Judiciário. “Os processos passivos [já concluídos] também serão digitalizados, para garantir acesso à informação de maneira rápida e segura. Estamos resolvendo uma problemática de décadas”, reforçou.

O acordo em detalhes

Cada instituição tem papel fundamental no processo que vai permitir a tramitação digital de processos judiciais e inquéritos policiais. O TJRR, por exemplo, é responsável por garantir o pleno funcionamento do sistema, além do apoio à prestação jurisdicional e disponibilizar o acesso ao sistema.

A Sesp, além de garantir o funcionamento da infraestrutura de comunicação de dados da própria Secretaria, deve monitorar e promover ajustes dos parâmetros necessários ao pleno funcionamento do sistema.

A Delegacia Geral vai viabilizar o acesso ao sistema nas delegacias do Estado, com cessão de equipamentos e pessoal. A Sejuc vai garantir o acesso eletrônico das informações do banco de dados do sistema prisional.

Leandro Freitas