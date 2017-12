Acesso a água encanada agora é realidade para comunidade indígena de Ponta da Serra

Estelma dos Santos Padilha (57), criou os quatro filhos, buscando água na beira do igarapé que fica a 500 metros da sua casa, na comunidade Ponta da Serra, no município de Amajari.

Durante toda sua vida, o igarapé foi a única fonte de água para as 25 famílias que vivem no local. Mas, neste domingo (24), ela ganhou um presente especial: o acesso a água encanada.

“Nunca pensei na minha vida que isso poderia acontecer. Hoje, estou muito feliz com a água chegando na minha torneira. Isso é um avanço e uma tranquilidade para todos nós”, afirmou.

A água encanada se tornou realidade para as famílias de Ponta da Serra graças aos recursos garantidos pelo senador Romero Jucá. No local, foi realizada a obra de ampliação e construção de nova rede de abastecimento, com poço artesiano e castelo d’água.

“Hoje, é um dia especial pra mim e para vocês. Venho aqui, cumprir meu compromisso de fazer a água encanada chegar na casa de cada morador de Ponta da Serra. Esse mesmo serviço está acontecendo em mais 18 comunidades, e significa muito para melhorar a qualidade de vida e de saúde de todos vocês”, afirmou o senador.

Para o Tuxaua da Comunidade, Pedro Henrique dos Santos, além da facilidade, a água encanada também é garantia de mais saúde. “A nossa vida fica mais fácil com a água encanada e vamos ter menos doença, porque usamos o cloro e outros meios de cuidados com a qualidade da água”.

Mais investimentos

Em parceira com o deputado federal Edio Lopes, o senador também garantiu recursos para aquisição de antenas de acesso a internet e gado para as comunidades indígenas do Estado.

“Junto com o senador estamos executando o maior projeto de inclusão digital nas comunidades indígenas, colocando internet em 180 comunidades. Com o projeto de bovinocultura indígena, vamos levar mais de 8 mil cabeças de novilhas a todas as comunidades do Estado. Tenho certeza que esse é o maior projeto do tipo, realizado no Brasil”, afirmou o deputado.