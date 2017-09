Acendimento do fogo simbólico marca o início da semana da pátria

A manhã desta sexta-feira, 1º, foi marcada pelo início da programação alusiva à Semana da Pátria, na réplica do Forte São Joaquim, no 6º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção), com programação que se estende até o dia 7 de Setembro.

A solenidade de abertura ocorreu as 08h30 na Esplanada do Palácio Senador Hélio Campos, com o acendimento do fogo simbólico, e contou com militares do Exército Brasileiro, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e autoridades civis.

“Estamos iniciando a Semana da Pátria, que tem um dos simbolismos mais importante da nossa história, que é a Independência do Brasil, que é o momento em que também buscamos relembrar o sentido do civismo e patriotismo. O 7 de Setembro foi o dia que deixamos de pertencer à colônia portuguesa e passamos a ser de fato uma nação independente”, pontuou a governadora Suely Campos.

Segundo ela, esse é o momento que também podemos comemorar a evolução do nosso Estado, com a criação da Federação e todo caminho que estamos percorrendo para fazer de Roraima um grandioso Estado.

Por duas horas, a chama simbólica percorreu vários bairros da Capital, conduzida pelo carro de combate do Exército Brasileiro (blindado).

O secretário chefe da Casa Militar, coronel Magalhães José Damasceno, avalia o momento como marcante na História do Brasil. “Hoje inicia a Semana da Pátria em todas as Capitais do País, que é marcada pelo acendimento do fogo da Pátria e uma homenagem à Independência. Essa cerimônia representa o esforço de todos que lutaram para tornar o Brasil uma Nação Independente”, afirmou.

Além do trajeto motorizado, 12 alunos dos quatro colégios militares estaduais, tiveram a oportunidade de conduzir a pé a chama simbólica até a esplanada do Palácio Senador Hélio Campos, onde foram realizadas as honras militares à governadora Suely Campos, e apresentação da tropa.

A cerimônia contou com hasteamento do pavilhão das bandeiras do Brasil, de Roraima e do Mercosul, e o acendimento oficial da pira, que foi conduzida pela guarda de honra, com representantes das Forças Armadas (Exército e Aeronáutica) e do sistema de segurança do Estado (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros).

Durante a solenidade de abertura, também houve a apresentação das Bandas Marciais das escolas estaduais, Monteiro Lobato e Major Alcides Ribeiro e além da apresentação da Rede de atenção Especial e escola do Atleta.

A Semana da Pátria encerra dia 7 de setembro, com desfile cívico e militar na Avenida Capitão Ene Garcez, com a participação de escolas da rede estadual, entidades civis e instituições militares.

Escolas estaduais participam da abertura da Semana da Pátria

Estudantes de escolas da rede estadual de ensino participaram da cerimônia de abertura da Semana da Pátria. As escolas Monteiro Lobato e Major Alcides Rodrigues dos Santos fizeram apresentação com Banda Marcial.

O secretário de Educação e Desporto, Jules Rimet Soares, hasteou a bandeira de Roraima. “Foi uma honra hastear a bandeira do meu Estado”, disse.

Para Maria Cruz, aluna do Colégio Militar Estadual Irmã Maria Tereza Parodi, no bairro Cidade Satélite, é uma honra participar da programação de abertura da Semana da Pátria. “Esse é um momento histórico, que nos faz se orgulhar de ser brasileiro e participar de tudo isso, principalmente por saber que antigamente tiveram pessoas que lutaram pelos nossos direitos”, disse.

“É a nossa história, nosso momento de independência”, completou a estudante Fernanda Barroso. A gestora da escola Carlos Drummond Andrade, Elenice Lima reforçou a importância de incentivar os alunos a vivenciarem este momento. “Estamos resgatando nas escolas o momento cívico. E eles gostam, se envolvem, participam com alegria”, complementou.

Neuzelir Moreira e Ozieli Ferreira