Acendimento de luzes marca início das ações natalinas da Prefeitura de Boa Vista

O final de ano é uma das épocas em que as ruas de Boa Vista ficam ainda mais bonitas, devido a iluminação e decoração natalina feita pela Prefeitura de Boa Vista. Na noite da última sexta-feira, 24, a prefeita Teresa Surita fez o acendimento das luzes de natal, na Praça da Pirâmide, dando início a programação de natal desenvolvidas pela prefeitura.

A prefeita Teresa Surita falou da importância da iluminação e do clima natalino para a população. “A gente sabe da importância que tem a iluminação de natal para todas as famílias de Boa Vista, então nós caprichamos ainda mais este ano. São 18 bairros atendidos, 9 cenas de natal espalhadas pelas rotatórias e praças e eu acredito que este ano está ainda mais bonito que no ano passado”, destacou.

Teresa ainda fez um pedido importante. “Gostaria de pedir a todos que zelem por este trabalho e cuidem desta iluminação onde quer que morem, que não haja vandalismo. Tudo foi feito realmente com muito carinho para as famílias e, principalmente, para as crianças”, ressaltou

Os 18 bairros contemplados são: Aeroporto, Bela Vista, Caçari, Caranã, Cauamé, Centenário, Centro, Cidade Satélite, Cinturão Verde, Cruviana, Dr. Silvio Botelho, Jardim Floresta, Nova Canaã, Nova Cidade, Pérola, Pintolândia, Raiar do Sol e Senador Hélio Campos.

Os logradouros públicos contemplados: Complexo Esportivo Ayrton Senna, Orla Taumanan, Parque Germano Augusto Sampaio, Praça do bairro Dr. Airton Rocha, Praça do Centro Cívico, Praça Mané Garrincha e Praça do Mirandinha.

As rotatórias são: Av. Carlos Pereira de Melo com Av. João Alencar – Jardim Floresta; Rotatória da Av. Carlos Pereira de Melo com Av. Dom Aparecido – Cidade Satélite; Rotatória da Av. Brasil com Av. Centenário – Centenário.

Jéssica Costa