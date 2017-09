Acendimento de Fogo Simbólico abre programação da Semana da Pátria

A programação alusiva à Semana da Pátria terá início nesta sexta-feira, 1º, com o acendimento do Fogo Simbólico da Pátria na réplica do Forte São Joaquim no 6º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro) às 06h30.

A chama irá percorrer as principais avenidas e ruas da capital em viatura militar, em comboio até a esplanada do Palácio Senador Hélio Campos, com chegada prevista para as 8h, onde serão feitas as honras militares à governadora Suely Campos, e apresentação da tropa ao comandante da 1ªBrigada de Infantaria de Selva, Gustavo Dutra.

Em seguida, as bandeiras do Brasil, Roraima e de Boa Vista, serão conduzidas pela guarda do Palácio Senador Hélio Campos, para o hasteamento que será feito pelas autoridades. Haverá ainda o acendimento da Pira, onde será dado início à cerimônia de abertura da Semana da Pátria, com o desfile de Bandas Marciais das escolas estaduais Monteiro Lobato, Camilo Dias, Maria Raimunda Mota de Andrade, Mario David Andreazza, Major Alcides Ribeiro e Ayrton Senna da Silva.

O secretário-chefe da Casa Militar, coronel Magalhães José Damasceno, destacou a importância da data.

“Vale para refletirmos sobre o significado e a importância de uma nação independente e soberana, dona do próprio destino, com desenvolvimento sustentável e inclusão social, que busca a diminuição das desigualdades”, destacou.

A programação segue até o dia 7 de setembro, com desfile cívico e militar na Avenida Capitão Ene Garcez.

Dina Vieira