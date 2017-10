Ação vai atender mais de dois mil custodiados do Sistema Prisional de RR

Entre os dias 02 e 20 de outubro de 2017, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania de Roraima (Sejuc), desenvolverão a “Ação de Justiça e Cidadania” no Estado de Roraima.

O objetivo dessa atividade especial é o atendimento individualizado de aproximadamente 2.200 custodiados (em 5 das 6 unidades do Estado), com a consolidação de Relatório Final acerca da situação criminal e penitenciária do Estado.

Na ocasião, serão prestados serviços de assistência jurídica e à saúde, bem como o atendimento para a regularização da documentação básica das pessoas privadas de liberdade.

Para dar curso à assistência jurídica, a Ação de Justiça e Cidadania contará com um grupo 41 Defensores Públicos. Tal iniciativa decorre do Acordo de Cooperação Técnica “Defensoria Sem Fronteiras”, assinado no dia 31 de janeiro de 2017, entre a Defensoria Pública da União; o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais – Condege; a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais; e a Associação Nacional dos Defensores Públicos.

Os atendimentos de saúde incluem: avaliação e atendimento de atenção básica (imunizações, testagens de agravos e orientações básicas sobre higiene e alimentação), além de possíveis encaminhamentos para a rede, nos casos de necessidade de atenção de média e alta complexidade.

Também está previsto o atendimento para regularizar a documentação pessoal básica dos custodiados, com a coleta de dados para a emissão da segunda via da Certidão de Nascimento/Casamento, em razão do Acordo de Cooperação Técnica com a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Roraima – Anoreg/RR, do RG e coleta de biometria. Vale lembrar que a posse dessa documentação permite a inclusão em programas sociais, a participação em cursos educacionais e profissionalizantes, bem como o desenvolvimento de atividades laborais.

A Ação ainda contará com o apoio de equipe composta por Agentes Federais de Execução Penal, do quadro do Depen, que em parceria com a Sejuc e demais órgãos de Segurança Pública do Estado, contribuirão para a movimentação das pessoas custodiadas no decorrer dos atendimentos, bem como para a segurança de toda a Ação.

Por fim, por todo o período, a equipe da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais acompanhará o desenvolvimento da Ação de Justiça e Cidadania, bem como colocando o serviço prestado pelo órgão à disposição para encaminhamento de eventuais demandas e denúncias.

Os atendimentos serão realizados conforme o planejamento abaixo:

Esta é segunda “Ação de Justiça e Cidadania” desenvolvida com este modelo de parcerias. A primeira foi realizada em março de 2017, na unidade prisional de Alcaçuz, no estado do Rio Grande do Norte (RN) com 1.303 atendimentos individualizados. Naquela ocasião, foram analisados pela equipe da Defensoria Pública 3.015 processos.

Os bons resultados que vem sendo alcançados têm sido reconhecidos como de grande valia como política pública, dentro do Sistema de Justiça Criminal brasileiro.

Celton Ramos