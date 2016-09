Ação social da Uerr atende centenas de pessoas em Caracaraí

Centenas de moradores de Caracaraí e região foram beneficiados neste sábado, 17, com a realização do 2º Uerr Social, no campus da Universidade Estadual de Roraima naquele município. Foram realizados diversos procedimentos e exames médicos. Roupas, livros, brinquedos e sapatos foram doados e houve ainda um casamento coletivo.

O reitor da Universidade, Regys Freitas, disse que o Uerr Social será ampliado e levado às 15 localidades atendidas pela Instituição no Estado. “Além de levar o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, é obrigação da Uerr promover ações sociais que beneficiem e integrem as pessoas à comunidade acadêmica”, justificou.

Segundo a diretora do campus Caracaraí, Marta Rufino, a realização do casamento coletivo foi o primeiro a ser realizado por uma universidade no Brasil. Ao todo 16 casais puderam oficializar a união no civil e religioso, sem qualquer custo para eles.

A cerimônia teve início com uma mensagem do professor Bruno Dantas, seguida pelo casamento civil realizado pela registradora civil do cartório de Caracaraí, Kennya Távora. O pastor Márcio Rosa realizou o casamento religioso.

Prestigiaram a cerimônia os desembargadores presidentes dos tribunais de Justiça (TJ) e Regional Eleitoral (TRE), Almiro Padilha e Mauro Campelo, respectivamente. A governadora Suely Campos foi representada pelo vice-reitor da Univirr (Universidade Virtual de Roraima), José Gomes da Silva.

A ação

Apenas os moradores carentes foram beneficiados com as doações de roupas, livros, brinquedos e sapatos, com um limite de três peças por pessoa. O material foi arrecadado nos cinco campi da Uerr por alunos, técnicos e professores da Instituição.

Nesta segunda edição do Uerr Social participaram o Exército Brasileiro, responsável pelas consultas médicas, procedimentos odontológicos, testes rápidos e vacinações. O Tribunal de Justiça de Roraima levou o Programa Justiça Itinerante; a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realizou negociações de dívidas com os consumidores e proferiu palestras sobre o meio ambiente; o Procon da Assembleia Legislativa de Roraima também esteve presente.

A maquiagem e cabelo das noivas foram realizados pelo Miro Beauty Center, de Boa Vista. O casamento coletivo foi feito pelo Cartório de Caracaraí, que também arcou com todas as despesas das documentações e publicações. A campanha do voto ético foi levada pelo TRE e a Junta Comercial de Roraima ofertou diversos serviços.