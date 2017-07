Ação realiza limpeza de áreas castigadas pelas chuvas em Boa Vista

Uma manhã de união e compromisso com a preservação do meio ambiente. Assim foi o fim de semana para colaboradores da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) e voluntários que participaram da 12ª edição do Caerr nos Rios, um projeto executado pela Companhia, alinhado aos cuidados da governadora Suely Campos com o meio ambiente e com o bem-estar da população roraimense.

As atividades foram realizadas, neste domingo, 16, nas margens do rio Branco, especialmente no bairro Caetano Filho, uma das áreas castigadas pelo inverno rigoroso. Voluntários se dividiram em equipes e de barcos seguiram para a limpeza no local.

“É preciso somar esforços e buscar o envolvimento de toda a estrutura de governo para alcançar resultados positivos e eficazes, que possam atender às necessidades da população de forma imediata”, esclareceu a governadora Suely Campos.

Durante as atividades, foram recolhidos aproximadamente 600 quilos de lixo, entre geladeiras, freezers e restos de material de construção.

Instituições que trabalham com a coleta de resíduos sólidos em Roraima também estiveram presentes no Caerr nos Rios.

“Para nós, foi muito proveitoso ter tido a oportunidade de participar desse projeto que nos ajuda a melhorar e acreditar no espírito de solidariedade e corporativismo em prol de um bem coletivo, além de ser a oportunidade de ganhar uma renda extra”, agradeceu Evandra Pereira do Vale, presidente da Associação Terra Viva.

“Tivemos a chance de recolher muitas garrafas plásticas, alumínio e outros materiais que foram eliminados de forma errada. Além de ajudar a eliminar agentes poluidores, essa ação garante que um lucro extra para quem vive do recolhimento e da venda destes produtos”, reforçou Isabel Souza, presidente da Associação Global de Catadores de Materiais Recicláveis.

Voluntários

O Caerr nos Rios contou com a participação de mais de 50 voluntários, de diversas instituições.

“Essa ação é importante para contribuir para a qualidade de vida das pessoas, pois viver em um ambiente limpo e saudável é fundamental para o bem-estar das pessoas, por isso a nossa equipe sempre marca presença”, disse Agnaldo Aguiar Júnior, voluntário da Femarh.

A cada edição o Caerr nos Rios conquista novos voluntários. Matheus Sales Alves, 21, é um deles. Ele é roraimense e há cinco anos mora em Minas Gerais, onde faz faculdade de gestão ambiental. De férias dos estudos, ele soube do Caerr nos Rios e de imediato se interessou e decidiu participar.

“Esta é a minha cidade natal e merece todo o meu apoio principalmente em momentos como este, em que os resultados vão ajudar a preservar o meio ambiente”, salientou o estudante.

A voluntária Michelle Duarte de Oliveira, 44, integrante da equipe do Idecan (Instituto de Defesa Civil da Amazônia Brasileira), também esteve presente pela primeira vez.

“O Instituto é parceiro da Caerr há seis anos e eu sempre tive muita vontade de participar, por isso nesse fim de semana, quando surgiu a oportunidade, aproveitei para dar a minha contribuição”, disse.

“Participar de atividades como esta me ajuda a alcançar na prática bons resultados para a minha evolução universitária, por isso faço questão de acompanhar projetos assim, relacionados aos cuidados com o meio ambiente”, reforçou a estudante do curso de Gestão Ambiental do Centro Universitário Estácio da Amazônia, Raynara Silva Pereira, 23.

“Essa é uma oportunidade de contribuir para a qualidade de vida das pessoas e o nosso objetivo é atender às diretrizes da governadora Suely, que está comprometida com o bem-estar das famílias roraimenses”, finalizou o presidente da Caerr, Danque Esbell.