Ação no P.A Nova Amazônia atende mais de 300 pessoas

A prefeitura de Boa Vista realizou nesta terça-feira, 5, uma ação de saúde do programa Bolsa Família voltada para os beneficiários da região do Projeto de Assentamento Nova Amazônia. A programação foi realizada em duas escolas municipais da região, Davi Feitosa Neto e Aureliano Soares da Silva, durante todo o dia.

Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde fizeram a atualização das informações de saúde do programa, com acompanhamento nutricional, verificação de peso e altura, atualização do cartão de vacina e ainda avaliação de tracoma e escovação supervisionada.

Na ação que ocorreu nas duas escolas, ao todo, 307 pessoas foram vacinadas, 193 receberam atendimento médico, 344 realizaram escovação supervisionada, e exame 320 receberam atendimento de tracoma e tratamento de verminose. O Centro de Controle de Zoonoses municipal também realizou vacinação antirrábica de cães e gatos.

Para o secretário municipal adjunto de saúde, Cássio Gomes, a ação alcançou a meta e envolveu a comunidade em um dia para cuidar da saúde. “Muitas pessoas não tem a oportunidade de ir até uma unidade básica para fazer a atualização das condicionalidades no dia a dia por várias questões. Essa ação foi para facilitar a atualização dos dados dos beneficiários da região”, destacou.

Para a atualização das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família, a ação conseguiu alcançar 101 famílias de beneficiários. A atualização das informações de saúde é obrigatória para os beneficiários do programa e a não regularização dentro do prazo implica na suspensão do benefício.