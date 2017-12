Ação leva vacinação e realização de exames para adolescentes do CSE

Em uma ação de saúde realizada por meio da parceria entre a Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social), Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) e o município, o Governo de Roraima proporcionou aos adolescentes do CSE (Centro Socioeducativo) atendimentos em saúde com vacinação, exames preventivos e testes rápidos de algumas doenças. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15, na própria unidade.

Além de atualizar a carteira de vacinação, os adolescentes receberam consulta ginecológica e puderam fazer o teste rápido para as Hepatites B e C, Sífilis e HIV. Os resultados serão repassados à direção da unidade e o médico, juntamente com assistente social, em caso positivo, informam o resultado ao adolescente e à família para que seja iniciado o tratamento.

Mária Cruz, da área técnica de adolescentes e jovens da Sesau, explica que as políticas de atenção integral do adolescente em conflito com a lei são coordenadas pela secretaria e executadas pelo município.

“Há um plano de ação que contempla a realização dessas ações, de forma que os adolescentes possam estar com a carteira de vacinação atualizada e realizar testes para detecção de possíveis doenças para início do tratamento”, explica.

O diretor da unidade, capitão Nelson Camilo, explica que essas parcerias são de fundamental importância para o CSE. “Dessa forma, conseguimos viabilizar ações que realizam a prevenção e garantia da saúde dos adolescentes”.

Hoje, a unidade tem com 91 adolescentes internos, sendo 84 homens e sete mulheres.

Simone Cesário