Ação disponibiliza identificação eletrônica para cães e gatos

Cães ou gatos de estimação poderão adquirir uma identificação eletrônica, que busca proteger o animal contra qualquer incidente. Os chips serão disponibilizados em uma ação da qual a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) é parceira. A aplicação ocorre neste sábado (7) das 8h às 14h, no Grêmio de Subtenentes e Sargentos de Boa Vista (Gressb), localizado na Avenida Terêncio Lima, 1881, Centro. É preciso levar documento com foto do dono e a carteira de vacinação do bichinho. O investimento é de R$ 35.

O projeto Posse Responsável é realizado por meio da UFRR (Universidade Federal de Roraima) em parceria com o Governo do Estado, por meio da Sesau, com o município e a ONG Radarr (Rede de Apoio e Defesa dos Animais de Roraima).

De acordo com a médica veterinária do Núcleo Estadual de Controle de Zoonoses, Letícia Pezente, o Estado adquiriu os primeiros microchips para serem implantados nos animais. O valor arrecadado será revertido para compra de mais chips. Além disso, durante o evento serão comercializados produtos da ONG, como camisetas e canecas, para arrecadar fundos que serão destinados aos lares temporários de animais.

Segundo Letícia, o banco de dados é nacional e contém todas as informações sobre os animais. “Se o animal for roubado ou acontecer qualquer incidente, através do chip sabemos quem é o proprietário e solucionamos o problema”, explicou. Segundo ela, o uma vez instalado o chip no animal, não há necessidade de manutenção. “O microchip é inerte, fica para sempre e não precisa de acompanhamento”, disse.

Para mais informações sobre a ação, basta entrar em contato pelos telefones 98119-5383/98111-6568/99972-0928.