Ação de Justiça e Cidadania nos presídios de Roraima tem início nesta segunda

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), as Defensorias Públicas e o Governo do Estado convocam uma coletiva de imprensa para abertura oficial da “Ação de Justiça e Cidadania” nos presídios do Estado. O encontro acontece nesta segunda-feira, 02, às 9h, no auditório da Defensoria Pública do Estado, localizada na Avenida Sebastião Diniz, 1165, Centro.

Na coletiva estarão presentes representantes da Corregedoria-Geral e Ouvidoria do Depen, do CONDEGE (Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais), da Defensoria Pública do Estado, do Governo de Roraima, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre outros atores.

O objetivo é apresentar um conjunto de atividades em torno do sistema prisional, que será concluído no próximo dia 20. Os serviços a serem prestados compreenderão desde de assistência jurídica, atendimento de saúde a regularização de documentos dos presos.

O esforço concentrado consiste no atendimento individualizado de aproximadamente 2.200 custodiados (em 5 das 6 unidades do Estado). Após a execução da ação, o grupo apresentará a consolidação de um Relatório Final acerca da situação criminal e penitenciária do Estado.

Serviço

Solenidade de abertura da Ação de Justiça e Cidadania

Data: 02.10.2017 (coletiva do lançamento)

Hora: 9h

Local: auditório da Defensoria Pública do Estado

Endereço: Avenida Sebastião Diniz, 1165, Centro – Boa Vista-RR

Celton Ramos