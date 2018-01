Ação de Edio Lopes leva internet via satélite para comunidades ribeirinhas

Por meio de articulações do deputado federal Edio Lopes (PR/RR) junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, as comunidades ribeirinhas de Sacaí, Terra Preta e Cachoeirinha, situadas na região do Baixo Rio Branco em Caracaraí, receberam a instalação de antenas que disponibilizam o serviço de internet gratuita via satélite.

Esta parceria do deputado com a prefeita do município, Socorro Guerra (PROS), é uma iniciativa importante que além de promover a inclusão digital, também tem caráter social relevante, pois possibilita o acesso de famílias dessas comunidades mais isoladas aos serviços públicos.

“Esta ação traz uma extraordinária ferramenta na área de educação para estas comunidades, permitindo que professores e alunos possam fazer pesquisas, melhorando o conteúdo das matérias que serão apresentadas. É um imprescindível mecanismo de comunicação e, daqui pra frente, estas comunidades estarão conectadas com o resto do mundo por meio destas antenas”, declarou Edio Lopes.