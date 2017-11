Ação da Setrabes atendeu mulheres da Vila do Roxinho, em Iracema

Nesta terça-feira, 14, o Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social), levou à Vila do Roxinho, no município de Iracema, a segunda edição do projeto ‘Mulher: o Governo Mais Perto de Você’, que oferece semanalmente atendimentos de cidadania e saúde para as mulheres.

A Setrabes disponibilizou informações sobre políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, atendimentos psicossociais, oficinas de artesanato, pré-cadastro do programa Balcão de Ferramentas, além oferecer corte de cabelo e design de sobrancelhas grátis às moradoras da região.

As participantes também tiveram acesso a atendimentos de saúde, com enfoque na prevenção, com clínico geral, oftalmologista e outras especialidades, além de exames de mamografia e ultrassonografia, na Carreta Saúde da Mulher e realização de testes rápidos.

A titular da Setrabes, Emília Campos, afirmou que os atendimentos realizados pelas comitivas itinerantes do Governo são muito importantes à população em geral.

“Chegamos a diversas localidades do Estado e encontramos pessoas que precisam de apoio nas mais diversas áreas, principalmente saúde. No caso da prevenção, por exemplo, a mamografia e o ultrassom podem salvar vidas, pois muitas vezes essas mulheres não têm acesso a um posto de saúde básico ou não contam com informações importantes para o seu próprio bem-estar. E isso é parte da nossa preocupação em cada ponto do nosso território”, disse.

A dona de casa Islane Carvalho, de 23 anos, mora no Roxinho. Ela está grávida de seis meses e relatou que participou da ação para saber qual o sexo do bebê por meio da ultrassonografia.

“Estou muito feliz porque já tinha tentado outros encaminhamentos pelo posto de saúde, mas como é complicado o transporte de moto até a sede, então é mais conveniente fazer agora que a equipe veio para a vila”, declarou.

A DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e a Defensoria Pública do Estado também estiveram no evento realizando atendimentos às moradoras da vila.

A próxima ação “Mulher” visitará a Vila Martins Pereira, localizada no município de Rorainópolis no dia 22 de novembro.

O projeto

Lançado no último dia 8, com a proposta de levar uma variedade de serviços de órgãos estaduais tanto em bairros da capital como em locais de difícil acesso no interior do Estado, como comunidades rurais e indígenas, o ‘Mulher: o Governo Mais Perto de Você’ facilita o acesso à saúde e outros serviços que contribuam para o cuidado com sua saúde, garantia de seus direitos e à cidadania.

A primeira ação aconteceu na Feira do Passarão, bairro Caimbé, em Boa Vista, onde foram realizados cerca de 400 atendimentos.