Acadêmicos de Pedagogia promovem ação lúdica na Praça das Águas

As crianças que passarem pela Praça das Águas, no centro de Boa Vista, neste sábado, 26, poderão participar de atividades recreativas, lúdicas e pedagógicas organizadas por acadêmicos do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio da Amazônia. A ação terá início às 19h e segue até às 22h.

O projeto Pedagogia Vai à Praça, conforme a coordenadora do curso de Pedagogia, Hérica Paixão, vai levar uma estrutura da brinquedoteca da instituição para o espaço público. “Vamos contar histórias, fazer atividades lúdicas e pedagógicas para as crianças que frequentam a praça. Sabemos que o momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza emoções. O brincar desenvolve também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora”, disse.

Ela explica que hoje em dia, o lema é de que onde houver uma prática educativa, se instala uma ação pedagógica.

“O processo de ensino-aprendizagem é vivenciado não somente dentro da escola, mas é uma ação que acontece em todo e qualquer setor da sociedade, que se caracteriza como a sociedade do conhecimento, porque a educação formal e a não formal caminham paralelamente e se torna o principal instrumento contra a desigualdade social”, analisou.

Ainda segundo ela, os alunos, sob a supervisão dos professores do curso, também vão falar um pouco sobre a importância da profissão de Pedagogo na formação da criança. “É importante disseminar a ideia de que a Pedagogia ao mesmo tempo em que forma professores, prepara pessoas capazes de compreender e colaborar para a melhoria da qualidade em que se desenvolve a educação na realidade brasileira, envolvidos e compromissados com uma formação de transformação social”, pontuou.

No próximo sábado, 2, os acadêmicos realizam uma segunda etapa da ação, dessa vez, das 16h às 19h, na Praça do Mirandinha, no bairro Caçari.

Élissan Paula Rodrigues