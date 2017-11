Acadêmicos de Enfermagem prestam atendimento voluntário na Casa do Vovô

Uma ação de práticas de saúde desenvolvida por cerca de 60 acadêmicos do curso de Enfermagem do terceiro semestre do Centro Universitário Estácio da Amazônia resultou no atendimento a aproximadamente 30 idosos internados na Casa do Vovô, situada no bairro Mecejana.

A ação da disciplina de Relacionamento e Comunicação de Enfermagem, ministrada pela professora Cleyry Moreira, aconteceu durante toda a tarde desse sábado, 18, e foi supervisionada pelo enfermeiro Ricardo Ramos, que também é professor do curso, com o objetivo de desenvolver uma atividade de saúde e bem estar a determinada população.

Cleyry Moreira explica que no próximo dia 28, outra turma de alunos, deve fazer uma atividade semelhante em um abrigo infantil. “O objetivo foi promover recreação, bem estar e contribuir com material de higiene para esses idosos, desenvolvendo um contato interpessoal com o paciente. O futuro profissional com um possível cliente”, comentou.

Outra razão da atividade é ensinar na prática a humanização em saúde, um tema, conforme a própria professora, muito em voga atualmente. “Eles promoveram conversas, recreação, doaram material de higiene pessoal, fizeram um lanche com os pacientes e conviveram com eles dentro de uma proposta de relação interpessoal”, ressaltou.

A escolha do público idoso, comenta Cleiry, serviu para que os alunos entendessem melhor essa fase da vida do ser humano para que possam, futuramente, trabalhar a questão fisiológica do envelhecimento.

Élissan Paula Rodrigues