Acadêmicos de Direito da Estácio debatem Reforma Trabalhista

O curso de Direito do Centro Universitário Estácio da Amazônia promove nesta segunda-feira, a partir das 18h30, uma oficina sobre as reformas trabalhistas, um dos assuntos mais comentados no meio jurídico atualmente, com a participação dos professores Rozinara Barreto Alves e Rafael Solek, no auditório da instituição.

Cerca de 200 acadêmicos devem participar da programação. Rozinara explicou que o objetivo é atualizar os acadêmicos sobre os artigos da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) que foram reformados. Conforme ela, a oficina será interativa, com pontos de discussão para que os alunos possam tirar suas dúvidas e colocar situações concretas a serem analisadas pelos professores, já com base na nova norma. Os dois professores que vão ministrar a palestra são advogados trabalhistas com especialização na área.

A reforma trabalhista surgiu com a Lei 13467/17, que entrará em vigor no próximo dia 11 de novembro e reformou aproximadamente 100 artigos da CLT. “A vigência está muito próxima e os nossos acadêmicos necessitam se capacitar com urgência e se adaptar como trabalhadores à nova legislação trabalhista. Como instituição acadêmica temos um dever social de levar o conhecimento à sociedade de seus direitos, e mais ainda, atualizar os nossos acadêmicos através de análises e discussões do novo dispositivo legal”, comentou.

Élissan Paula Rodrigues