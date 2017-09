Acadêmicos de Aquicultura participam de evento internacional de piscicultura

Cinquenta e sete acadêmicos do curso superior de Tecnologia em Aquicultura do Campus Amajari participam, nesta terça e quarta-feira, 20, do Encontro Internacional de Piscicultura de Eficiência, que ocorre no auditório do Sebrae durante todo o dia.

De acordo com o coordenador do curso superior, Marcelo Figueira Pontes, o evento é voltado para modelos de gestão inovadoras, com ênfase em melhoramento genético, nutrição, sistemas de produção, qualidade e produtividade.

Pontes destaca que a participação das duas turmas é de grande relevância, uma vez que é um evento de nível internacional que terá a participação de palestrantes da Argentina e do Paraguai, como também de pesquisadores de instituições renomadas do Brasil, de produtores rurais, extensionistas e representantes de instituições governamentais.

No encontro, serão abordados os avanços tecnológicos nos diversos segmentos da cadeia produtiva da piscicultura. “O evento proporcionará aos estudantes uma grande oportunidade de enriquecimento de conhecimentos, formação crítica e vivência com o meio técnico-científico”, disse Pontes.