Acadêmicos de Agronegócios servem café da manhã para refugiados

Um grupo de acadêmicos e professores do curso de Agronegócios do Centro Universitário Estácio da Amazônia serviu café da manhã para refugiados venezuelanos que estão acampados no entorno da Rodoviária Internacional de Boa Vista na manhã deste sábado, 19.

A coordenadora do curso, professora Marcela Liege, informou que, pelo menos 150 pessoas, entre crianças e adultos, foram atendidas durante a ação. A ideia, conforme ela, surgiu em sala de aula, quando o assunto era a exportação de produtos e canais de escoamento da produção.

“Estávamos falando sobre a situação de fronteira do estado de Roraima e citamos a situação política da Venezuela. Foi quando os alunos tiveram a ideia de fazer uma ação social”, disse.

Cerca de 100 alunos colaboraram com o projeto, e três professores fizeram o acompanhamento da ação desencadeada às 6 horas da manhã. “Chegamos cedo e atendemos todos antes de que se deslocassem para suas atividades diárias”, comentou.

Para Marcela, esse tipo de atividade ajuda a turma a criar um vínculo de amizade e contribui com o crescimento pessoal de cada aluno. “Sempre fazemos atividades práticas no curso, e já estamos pensando nas próximas ações de cunho social”, concluiu.

Élissan Paula Rodrigues