Acadêmicos de Administração da Estácio apresentam trabalhos de pesquisa investigativa

A pesquisa investigativa na área de Administração estará em destaque nesta segunda e terça-feira, dias 13 e 14, no Centro Universitário Estácio da Amazônia, com a apresentação de projetos de pesquisa desenvolvidos por acadêmicos no decorrer deste semestre.

As atividades fazem parte da disciplina de Estágio Supervisionado em Administração. A professora Janaína Ribeiro, coordenadora dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos, explicou que essa é a segunda edição do simpósio e que os alunos utilizam pôsteres para apresentar seus projetos de pesquisa. “O problema de investigação é iniciado no Estágio curricular obrigatório. A professora Jacquelaine Alves Machado é a responsável pelo projeto da disciplina, e é a orientadora de todos os trabalhos. São em média 30 projetos com temas diversos”, disse.

Durante o evento, os projetos de pesquisa cujos resultados serão apresentados nos trabalhos de conclusão de curso são avaliados pela orientadora e mais cinco professores convidados com conhecimento nas áreas apresentadas, além de incentivada a prática da educação investigativa. “Incentivamos as discussões científicas em torno das temáticas emergentes da área de Administração, e sensibilizamos os acadêmicos do curso sobre a importância da pesquisa investigativa. A realização de projetos cujas temáticas foram levantadas a partir do contexto prático inerente ao estágio obrigatório, possibilita despertar no aluno a importância da relação entre prática e teoria, motivando reflexões acerca dos mais diferentes fenômenos que permeiam a prática administrativa no contexto das organizações”, ponderou a professora.

Ela ressaltou ainda que a divulgação das pesquisas por meio das apresentações públicas durante o evento costuma possibilitar a troca de informações e a discussão das ciências administrativas, o que contribui para construção de conhecimentos em administração importantes para a formação do profissional. “Tem-se ainda a possibilidade de divulgar a pesquisa no curso de Administração em outros espaços e instâncias, por meio da submissão dos trabalhos em eventos nacionais e internacionais que darão visibilidade ao curso, aos acadêmicos e consequentemente à instituição”, concluiu.

As apresentações iniciam às 18h30, na área de convivência da instituição de ensino, situada no bairro União. Na terça-feira, no auditório, serão divulgados e apresentados os três melhores projetos de pesquisa selecionados pelos avaliadores.

Élissan Paula Rodrigues