Acadêmicos dão início à capacitação sobre elaboração de plano de negócio neste sábado

A partir deste sábado, 16, um grupo de 50 acadêmicos do Centro Universitário Estácio da Amazônia, começa uma imersão no universo do empreendedorismo. Eles darão início a um curso com 60 horas de aulas, ministrada sempre aos sábados, entre às 13h e às 18 horas.

O curso é inteiramente gratuito e ofertado em parceria com o Sebrae Roraima. Os alunos dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos vão receber ainda um kit com três livros sobre como elaborar um plano de negócios.

A coordenadora do curso, professora Janaína Ribeiro, informou que serão seis sábados em que os alunos participarão desse projeto de educação empreendedora com aulas expositivas, dinâmicas de grupos e atividades extraclasses, entre outros. A última aula está prevista para final do mês de outubro. “Nosso objetivo é incentivar o aluno a buscar mudanças, reagir a elas, inclusive explorá-las como oportunidades de negócios, realizando práticas empreendedoras que busquem o aprimoramento profissional e pessoal”, disse.

Janaína salientou que essa será uma forma de os alunos aprenderem na prática a trabalhar a gestão empreendedora com objetivo de buscar mercado.

“O curso vai mostrar para os acadêmicos outros horizontes, vai facilitar e ter o entendimento de ganhar e ter oportunidade sendo dono do próprio negócio”, apontou ela reforçando o fato do desenvolvimento da a perspectiva de mercado.

A demanda por atividades envolvendo a educação empreendedora, conforme ela, é sempre grande no meio acadêmico, e a procura pelo curso, ainda de acordo com a professora, só comprova esse dado. “Procuram bastante, é até uma forma de desenvolver a capacidade empreendedora e, por isso, sentimos essa necessidade de propor a soma da atividade prática ao conhecimento que eles estão estudando”, concluiu.

Essa é a terceira turma de acadêmicos que passa pela capacitação por meio da parceria entre a Estácio e o Sebrae.

Élissan Paula Rodrigues